Cae "El Mono" y "El Gringo", ladrones vinculados al robo en casas familiares

Un importante operativo policial permitió la detención de dos hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo en viviendas. Se trata de sujetos conocidos como “El Mono” y “El Gringo”, quienes quedaron a disposición de la Justicia tras una serie de allanamientos realizados en el sur de la provincia.
De acuerdo a lo informado por la Brigada de Investigaciones Sur, los procedimientos se concretaron en los barrios Valle Grande y Las Pampas, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la UFI de Delitos Contra la Propiedad.
Durante los cinco allanamientos, los efectivos lograron el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a hechos delictivos: vajilla, bicicletas, un arma de utilería, televisores, electrodomésticos, teléfonos celulares, una Tablet y hasta un automóvil Ford Fiesta. Todos estos bienes están ahora a la espera de ser reconocidos por sus legítimos dueños.
Los detenidos, mayores de edad, fueron trasladados a sede policial y quedaron vinculados a la investigación que busca esclarecer distintos robos perpetrados en la zona.
WhatsApp Image 2025-08-21 at 23.17.02
WhatsApp Image 2025-08-21 at 23.17.02 (1)