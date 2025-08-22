viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimientos

Cae "El Mono" y "El Gringo", ladrones vinculados al robo en casas familiares

Los allanamientos fueron cinco y se hicieron en los barrios Valle Grande y Las Pampas. Los mismos fueron realizados por la Brigada de Investigación Sur.

Por Redacción Tiempo de San Juan
brigada sur

Un importante operativo policial permitió la detención de dos hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo en viviendas. Se trata de sujetos conocidos como “El Mono” y “El Gringo”, quienes quedaron a disposición de la Justicia tras una serie de allanamientos realizados en el sur de la provincia.

Lee además
violento asalto a un uber en concepcion: cuatro ladrones lo golpearon para robarle todo
Barrio Dorrego

Violento asalto a un Uber en Concepción: cuatro ladrones lo golpearon para robarle todo
video: el dolor de la familia de yanina perez al escuchar los audios de el guascazo en el juicio
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

De acuerdo a lo informado por la Brigada de Investigaciones Sur, los procedimientos se concretaron en los barrios Valle Grande y Las Pampas, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Durante los cinco allanamientos, los efectivos lograron el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a hechos delictivos: vajilla, bicicletas, un arma de utilería, televisores, electrodomésticos, teléfonos celulares, una Tablet y hasta un automóvil Ford Fiesta. Todos estos bienes están ahora a la espera de ser reconocidos por sus legítimos dueños.

Los detenidos, mayores de edad, fueron trasladados a sede policial y quedaron vinculados a la investigación que busca esclarecer distintos robos perpetrados en la zona.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 23.17.02
WhatsApp Image 2025-08-21 at 23.17.02 (1)

Temas
Seguí leyendo

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Un hombre y dos menores asaltaron a un remisero en Santa Lucía: le llevaron hasta las zapatillas

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuál es el estado de salud de la mujer que fue rociada con nafta por su ex

El pedido de destitución del juez Jorge Toro comenzó a ser tratado: cuál fue la respuesta del magistrado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo acepta la perpetua en un juicio abreviado
Videos

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Por Pablo Mendoza
Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de El Guascazo en el juicio
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Uno de los incendios más importantes se registró en Pocito, en una zona de pasturas cercana a la escuela Maestro Argentino. Los Bomberos Voluntarios del departamento lograron frenar las llamas antes de que afectaran el establecimiento.
Fuerte impacto

San Juan sufrió más de 40 incendios mientras corría el viento Zonda: los consejos de las autoridades

Diego Spagnuolo y Javier Milei
Investigación

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería