Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

En 2022 cayó preso por pegarle a su expareja, pero zafó porque le concedieron la suspensión de juicio a prueba. Ahora volvieron a detenerlo, esta vez por propinarle una paliza a su actual novia. Ese es Gastón Pérez, un cabo de la Policía de San Juan que este jueves fue llevado a Tribunales y quedó imputado del delito de lesiones leves, agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género.

El cabo Gastón Alfredo Pérez cumple servicio en la Dirección de Inspección y Logística D-4 de la fuerza provincial y la fiscal Adriana Ginestar, de la UFI CAVIG , lo tiene entre las cuerdas. En principio, el policía estuvo dispuesto a aceptar el juicio abreviado durante la audiencia de este jueves, con una pena de 6 meses de prisión en condicional. Sin embargo, luego dudó y se echó atrás, y entonces le dijo a su defensor, el abogado Federico Ticle , que afrontaría el proceso. Es que cayó en la cuenta de que, si lo condenaban, iba directo a la exoneración de la Policía.

image La fiscal Adriana Ginestar, de la UFI CAVIG, y el defensor, el abogado Federico Ticle.

El policía fue denunciado el domingo último a la mañana por agredir a su pareja a la salida de un boliche en Santa Lucía. Ellos tenían una relación de cuatro años, con idas y vueltas, según la denuncia. Esa noche fueron a divertirse a Joy Park y se retiraron a las 4 de la mañana en el auto Volkswagen Vento de Pérez.

En ese trayecto, él empezó a hacerle escenas de celos y discutieron. Luego le propinó una trompada y detuvo el coche frente a un baldío en la calle Güemes. Ahí la bajó del vehículo y comenzó a pegarle en distintas partes del cuerpo; incluso le arrojó el celular en la cara y la tiró al piso. En ese momento aparecieron cuatro chicas y un muchacho, quienes intervinieron y protegieron a la víctima.

“No se metan. No saben quién soy yo”, gritó el policía, buscando que los jóvenes se marcharan, mientras sujetaba a su pareja e intentaba subirla al coche. Ante esa situación, los testigos llamaron al 911 y pidieron una ambulancia. Fue entonces que el cabo Gastón Pérez se retiró y la víctima fue auxiliada. Esa misma mañana abrieron una causa penal y al otro día detuvieron al efectivo de la Policía de San Juan.

Todo eso fue descripto por la fiscal Ginestar ante el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi. También señaló que dos vecinos del lugar vieron el incidente y hasta uno de ellos grabó un video. Por otro lado, indicó que el informe psicológico arrojó que la víctima se muestra vulnerable, sufre angustia y es una persona con alto riesgo producto del violento episodio. Sobre el examen médico, enumeró una docena de lesiones que sufrió la muchacha como consecuencia de la supuesta paliza del policía.

image El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

Sumado a esto, la fiscal mencionó que el cabo Gastón Alfredo Pérez afrontó una causa penal similar en 2022 por otra golpiza a su anterior pareja y se salvó de la condena porque obtuvo la suspensión de juicio a prueba. Ese antecedente confirmó que el hombre es un violento con las mujeres.

Este viernes, Gastón Pérez amagó con firmar el juicio abreviado, con una pena de 6 meses de prisión en suspenso. Por el contrario, minutos más tarde se arrepintió. El juez Fernández Caussi finalmente resolvió habilitar la investigación penal preparatoria por el plazo de 4 meses y, si bien dispuso que recuperara la libertad, le prohibió salir de la provincia, acercarse a la denunciante por un radio de 500 metros y tomar contacto con ella.