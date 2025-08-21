viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Es el suboficial Gastón Pérez. Fue detenido el lunes último por golpear a su pareja a la salida de un boliche. En 2022 estuvo acusado de agredir a su ex, pero le concedieron la suspensión de juicio a prueba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género.

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género.

En 2022 cayó preso por pegarle a su expareja, pero zafó porque le concedieron la suspensión de juicio a prueba. Ahora volvieron a detenerlo, esta vez por propinarle una paliza a su actual novia. Ese es Gastón Pérez, un cabo de la Policía de San Juan que este jueves fue llevado a Tribunales y quedó imputado del delito de lesiones leves, agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género.

Lee además
los policias detenidos por apremios ilegales en comisaria 6ta, contra las cuerdas: les achacaran mas delitos
Lo último

Los policías detenidos por apremios ilegales en comisaría 6ta, contra las cuerdas: les achacarán más delitos
la policia influencer fue suspendida por un escandalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

El cabo Gastón Alfredo Pérez cumple servicio en la Dirección de Inspección y Logística D-4 de la fuerza provincial y la fiscal Adriana Ginestar, de la UFI CAVIG, lo tiene entre las cuerdas. En principio, el policía estuvo dispuesto a aceptar el juicio abreviado durante la audiencia de este jueves, con una pena de 6 meses de prisión en condicional. Sin embargo, luego dudó y se echó atrás, y entonces le dijo a su defensor, el abogado Federico Ticle, que afrontaría el proceso. Es que cayó en la cuenta de que, si lo condenaban, iba directo a la exoneración de la Policía.

image
La fiscal Adriana Ginestar, de la UFI CAVIG, y el defensor, el abogado Federico Ticle.

La fiscal Adriana Ginestar, de la UFI CAVIG, y el defensor, el abogado Federico Ticle.

El policía fue denunciado el domingo último a la mañana por agredir a su pareja a la salida de un boliche en Santa Lucía. Ellos tenían una relación de cuatro años, con idas y vueltas, según la denuncia. Esa noche fueron a divertirse a Joy Park y se retiraron a las 4 de la mañana en el auto Volkswagen Vento de Pérez.

En ese trayecto, él empezó a hacerle escenas de celos y discutieron. Luego le propinó una trompada y detuvo el coche frente a un baldío en la calle Güemes. Ahí la bajó del vehículo y comenzó a pegarle en distintas partes del cuerpo; incluso le arrojó el celular en la cara y la tiró al piso. En ese momento aparecieron cuatro chicas y un muchacho, quienes intervinieron y protegieron a la víctima.

Embed - El policía acusado de golpeador

“No se metan. No saben quién soy yo”, gritó el policía, buscando que los jóvenes se marcharan, mientras sujetaba a su pareja e intentaba subirla al coche. Ante esa situación, los testigos llamaron al 911 y pidieron una ambulancia. Fue entonces que el cabo Gastón Pérez se retiró y la víctima fue auxiliada. Esa misma mañana abrieron una causa penal y al otro día detuvieron al efectivo de la Policía de San Juan.

Todo eso fue descripto por la fiscal Ginestar ante el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi. También señaló que dos vecinos del lugar vieron el incidente y hasta uno de ellos grabó un video. Por otro lado, indicó que el informe psicológico arrojó que la víctima se muestra vulnerable, sufre angustia y es una persona con alto riesgo producto del violento episodio. Sobre el examen médico, enumeró una docena de lesiones que sufrió la muchacha como consecuencia de la supuesta paliza del policía.

image
El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

Sumado a esto, la fiscal mencionó que el cabo Gastón Alfredo Pérez afrontó una causa penal similar en 2022 por otra golpiza a su anterior pareja y se salvó de la condena porque obtuvo la suspensión de juicio a prueba. Ese antecedente confirmó que el hombre es un violento con las mujeres.

Este viernes, Gastón Pérez amagó con firmar el juicio abreviado, con una pena de 6 meses de prisión en suspenso. Por el contrario, minutos más tarde se arrepintió. El juez Fernández Caussi finalmente resolvió habilitar la investigación penal preparatoria por el plazo de 4 meses y, si bien dispuso que recuperara la libertad, le prohibió salir de la provincia, acercarse a la denunciante por un radio de 500 metros y tomar contacto con ella.

Chapa de violencia de género.jpg

Temas
Seguí leyendo

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuál es el estado de salud de la mujer que fue rociada con nafta por su ex

El pedido de destitución del juez Jorge Toro comenzó a ser tratado: cuál fue la respuesta del magistrado

Impactante siniestro vial en Ruta 40 Sur: un auto volcó tras chocar con otro vehículo

Investigan si un alumno sufrió lesiones tras un presunto incidente en una escuela de Capital

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio

La banda de los "roba ruedas" quedaron presos e investigados de diferentes delitos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viento Zonda: Suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana; también los preuniversitarios
Alerta

Viento Zonda: Suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana; también los preuniversitarios

Cristina con García Furfaro el 24 de abril del 2024 en el Instituto Patria. Ese día justo hubo un ida y vuelta con la legisladora sanjuanina Celeste Giménez. 
Encuentro

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

La primera foto de los candidatos de Milei en San Juan con El Jefe
Camino a las Legislativas

La primera foto de los candidatos de Milei en San Juan con "El Jefe"

Viento Zonda: La UNSJ también suspendió actividades en la mañana del viernes
Educación

Viento Zonda: La UNSJ también suspendió actividades en la mañana del viernes