Viento Zonda: Suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana; también los preuniversitarios

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la Provincia, el Ministerio de Educación informó que se suspendió la actividad escolar para la mañana de este viernes 22 de agosto.

La suspensión de clases alcanza solo al turno mañana de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia.

Con el mismo criterio, se anularon los llamados programados para el turno mañana del día viernes 22 de agosto, por lo que las autoridades de los establecimientos educativos deberán realizarlos nuevamente.

Las actividades serán normales el resto de la jornada, para el interturno y turnos tarde, vespertino y nocturno; como así también los llamados a cubrir cargos docentes en los turnos mencionados.

Desde el ministerio aclararon que "la evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará" mediante comunicados oficiales.

Los preuniversitarios, también sin clases

Desde la Universidad Nacional de San Juan se informó la suspensión de actividades académicas y administrativas en los Institutos Preuniveritarios que de ella dependen, en el turno mañana, para el viernes 22 en atención al alerta meteorológica emitida.

Advirtieron que se activa el plan de continuidad pedagógica para situaciones de contingencias.