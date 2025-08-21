viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta

Viento Zonda: Suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana; también los preuniversitarios

El ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases en el turno mañana del viernes en todas las modalidades. La UNSJ hizo lo propio con los institutos preuniversitarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la Provincia, el Ministerio de Educación informó que se suspendió la actividad escolar para la mañana de este viernes 22 de agosto.

Lee además
video: el viento zonda ya llego al norte sanjuanino ¡y tambien a ischigualasto!
Inclemencias climáticas

Video: el viento Zonda ya llegó al Norte sanjuanino ¡y también a Ischigualasto!
Foto gentileza de Diario Libre San Juan. 
Clima

El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan

La suspensión de clases alcanza solo al turno mañana de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia.

Con el mismo criterio, se anularon los llamados programados para el turno mañana del día viernes 22 de agosto, por lo que las autoridades de los establecimientos educativos deberán realizarlos nuevamente.

Las actividades serán normales el resto de la jornada, para el interturno y turnos tarde, vespertino y nocturno; como así también los llamados a cubrir cargos docentes en los turnos mencionados.

Desde el ministerio aclararon que "la evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará" mediante comunicados oficiales.

Los preuniversitarios, también sin clases

Desde la Universidad Nacional de San Juan se informó la suspensión de actividades académicas y administrativas en los Institutos Preuniveritarios que de ella dependen, en el turno mañana, para el viernes 22 en atención al alerta meteorológica emitida.

Advirtieron que se activa el plan de continuidad pedagógica para situaciones de contingencias.

Seguí leyendo

Viento Zonda: La UNSJ también suspendió actividades en la mañana del viernes

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa?

Policías se capacitaron en primeros auxilios: entrenaron a 40 efectivos para actuar en emergencias

La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Tras el show de "Q´Lokura", más de 70 sanjuaninos denunciaron irregularidades y se avanza en los acuerdos

Afirmaron que, antes de fin de año, funcionaría el servicio de diálisis en un departamento de San Juan

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el instituto odontologico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viento Zonda: Suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana; también los preuniversitarios
Alerta

Viento Zonda: Suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana; también los preuniversitarios

Cristina con García Furfaro el 24 de abril del 2024 en el Instituto Patria. Ese día justo hubo un ida y vuelta con la legisladora sanjuanina Celeste Giménez. 
Encuentro

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

La primera foto de los candidatos de Milei en San Juan con El Jefe
Camino a las Legislativas

La primera foto de los candidatos de Milei en San Juan con "El Jefe"

Viento Zonda: La UNSJ también suspendió actividades en la mañana del viernes
Educación

Viento Zonda: La UNSJ también suspendió actividades en la mañana del viernes