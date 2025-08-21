jueves 21 de agosto 2025

Educación

Policías se capacitaron en primeros auxilios: entrenaron a 40 efectivos para actuar en emergencias

En un curso intensivo de dos días, motoristas, infantes y personal de móviles de la Policía fueron formados por profesionales de Fénix Salud para brindar asistencia primaria en situaciones críticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Secretaría de Seguridad, en conjunto con Fénix Salud, organizó una capacitación especializada en primeros auxilios destinada a efectivos que cumplen funciones operativas. La actividad se desarrolló en el Camping del Círculo de Oficiales y contó con la participación de 40 policías.

El curso, que se extendió durante dos jornadas, tuvo como ejes principales la atención inicial al arribar a una emergencia, el contacto con el 107, la seguridad en la escena y el tratamiento de situaciones como heridas por armas, quemaduras, urgencias médicas y obstétricas. Además, los agentes recibieron formación sobre el uso correcto del botiquín y la importancia de la contención emocional en víctimas y familiares.

Cada módulo buscó otorgar herramientas prácticas para que los efectivos puedan reconocer una emergencia real, asistir de manera inmediata y facilitar el acceso rápido de los equipos de salud. Las prácticas en terreno permitieron a los participantes corregir errores comunes y reforzar protocolos de intervención.

La iniciativa surgió de la necesidad de optimizar el trabajo conjunto entre Fuerzas de Seguridad y personal sanitario, ya que la coordinación eficaz en los primeros minutos puede resultar decisiva para salvar vidas. Con este tipo de instancias, la Policía reafirma su compromiso con la capacitación permanente y la mejora en la atención a la comunidad.

