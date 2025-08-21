jueves 21 de agosto 2025

Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

La medida difundida por el Ministerio de Educación rige para este jueves 21 de agosto y alcanza a todos los niveles modalidades. La UNCuyo también adhirió a la medida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.

Este jueves durante el mediodía, las autoridades del Ministerio de Educación indicaron que se decidió suspender las clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia de San Juan. La medida fue tomada ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional sobre la llegada de viento Zonda y por recomendación de Protección Civil de la provincia.

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan
Alternativa

Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

"El Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto. La suspensión de clases alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia", indicaron en un comunicado.

La medida es de carácter preventivo, aseguraron, y agregaron que, "el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024)".

"La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará oficilamente", sostuvieron para finalizar.

Cabe recordar que, el SMN emitió un alerta amarillo para la jornada de hoy que abarca a toda la provincia. Según el reporte, las ráfagas más intensas de este viento caliente del oeste se harán presentes en horario vespertino y podrían llegar a los 75 km/h.

Qué pasará en la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan

Tras el anuncio dado a conocer por el Ministerio de Educación, desde la UNCuyo afirmaron que adhirieron a la suspensión de actividades durante los mismos turnos. La medida rige para la totalidad de sus dependencias.

En tanto que, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), informaron sobre la suspensión de clases en los tres colegios preuniversitarios: la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central.

Además, suspendieron las clases las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Arquitectura. Aun se desconoce qué sucederá con las actividades en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Filosofía.

Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Visita

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

Por Elizabeth Pérez

Por Elizabeth Pérez
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Justicia de Menores

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría