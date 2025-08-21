Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.

Este jueves durante el mediodía, las autoridades del Ministerio de Educación indicaron que se decidió suspender las clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia de San Juan. La medida fue tomada ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional sobre la llegada de viento Zonda y por recomendación de Protección Civil de la provincia.

Alternativa Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

Para tener en cuenta Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

"El Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto. La suspensión de clases alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia", indicaron en un comunicado.

La medida es de carácter preventivo, aseguraron, y agregaron que, "el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024)".

"La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará oficilamente", sostuvieron para finalizar.

Cabe recordar que, el SMN emitió un alerta amarillo para la jornada de hoy que abarca a toda la provincia. Según el reporte, las ráfagas más intensas de este viento caliente del oeste se harán presentes en horario vespertino y podrían llegar a los 75 km/h.

Qué pasará en la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan

Tras el anuncio dado a conocer por el Ministerio de Educación, desde la UNCuyo afirmaron que adhirieron a la suspensión de actividades durante los mismos turnos. La medida rige para la totalidad de sus dependencias.

En tanto que, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), informaron sobre la suspensión de clases en los tres colegios preuniversitarios: la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central.

Además, suspendieron las clases las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Arquitectura. Aun se desconoce qué sucederá con las actividades en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Filosofía.