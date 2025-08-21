jueves 21 de agosto 2025

Tras meses escondido

Cayó en Santa Lucía un prófugo del Penal que cumplía condena por homicidio

El hombre, identificado como Jofre Manuel, de 32 años, se había evadido en junio durante una salida transitoria. Fue detenido tras una persecución en el barrio Santo Tomás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
prófugo

Este jueves por la mañana, personal de la Brigada de Comisaría 5ta logró la aprehensión de un sujeto que permanecía prófugo del Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas desde hace casi dos meses. Se trata de Jofre Manuel, de 32 años, quien cumplía una condena de 14 años por homicidio simple.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los efectivos realizaban tareas investigativas en la zona de Santa Lucía cuando advirtieron la presencia del evadido. Al ser sorprendido, el hombre intentó escapar corriendo por los techos de varias viviendas del interior del barrio Santo Tomás, lo que desató una persecución.

Los policías —un Oficial Subinspector y dos Agentes— lograron finalmente reducirlo, pese a la resistencia que opuso el detenido, quien profirió insultos y forcejeó con el personal actuante.

Tras el procedimiento, Jofre fue trasladado a la sede de Comisaría 5ta, donde quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal en turno.

