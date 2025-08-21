jueves 21 de agosto 2025

El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan

Con ráfagas que alcanzaron los 69 km/h, el viento caliente tiró postes de luz, pilares y hasta generó un incendio de 40 hectáreas en Iglesia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza de Diario Libre San Juan.&nbsp;

Foto gentileza de Diario Libre San Juan. 

WhatsApp Image 2025-08-21 at 19.53.08 (1)

Tal como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento Zonda llegó a San Juan cerca de las 19 y las ráfagas se intensificaron y llegaron a los 69 km/h a las 20.

El polvo se levantó y redujo la visibilidad en toda la provincia y las fuertes ráfagas tiraron pilares y ocasionaron incendios en distintos puntos de San Juan.

En Capital, justo frente al Barrio San Martín, una pilastra de la luz se cayó sobre un árbol y Bomberos tuvo que intervenir debido a que había riesgo de que alguien salga electrocutado.

En la zona de El Jardín de los Poetas, en Zonda, la calle estuvo cortada por una rama de gran porte que cayó y que obligó a la Policía a intervenir el tránsito para evitar accidentes.

En Iglesia, se prendieron fuego 40 hectáreas. En el departamento norte sanjuanino, las llamas comenzaron el miércoles y, este jueves, debido a las fuertes ráfagas de Zonda, se extendieron por una zona conocida como Buena Esperanza. Allí, además de quemarse pasturas, se prendieron fuego 20 postes de luz de media y baja tensión, y una vivienda histórica.

Por último, se registraron varios cortes de luz en distintos puntos de Rawson como el barrio 7 Colores, el barrio Fanzolato, el Amecon, y alrededores. Según informaron los vecinos, el corte se extendió durante más de una hora.

