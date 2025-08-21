El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan

Tal como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento Zonda llegó a San Juan cerca de las 19 y las ráfagas se intensificaron y llegaron a los 69 km/h a las 20.

El polvo se levantó y redujo la visibilidad en toda la provincia y las fuertes ráfagas tiraron pilares y ocasionaron incendios en distintos puntos de San Juan.

En Capital, justo frente al Barrio San Martín, una pilastra de la luz se cayó sobre un árbol y Bomberos tuvo que intervenir debido a que había riesgo de que alguien salga electrocutado.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 19.53.08 (1)

En la zona de El Jardín de los Poetas, en Zonda, la calle estuvo cortada por una rama de gran porte que cayó y que obligó a la Policía a intervenir el tránsito para evitar accidentes.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 19.09.57

En Iglesia, se prendieron fuego 40 hectáreas. En el departamento norte sanjuanino, las llamas comenzaron el miércoles y, este jueves, debido a las fuertes ráfagas de Zonda, se extendieron por una zona conocida como Buena Esperanza. Allí, además de quemarse pasturas, se prendieron fuego 20 postes de luz de media y baja tensión, y una vivienda histórica.

image

Por último, se registraron varios cortes de luz en distintos puntos de Rawson como el barrio 7 Colores, el barrio Fanzolato, el Amecon, y alrededores. Según informaron los vecinos, el corte se extendió durante más de una hora.