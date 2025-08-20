miércoles 20 de agosto 2025

Copa Libertadores

Estudiantes empató con Cerro Porteño, y se metió en cuartos de final de la Libertadores

Estudiantes de la Plata empató 0 a 0 con Cerro Porteño, y puso en valor su victoria en Paraguay por la mínima en la ida. Ya está entre los 8 mejores de América.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Estudiantes igualó 0-0 contra Cerro Porteño en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores gracias a su triunfo 1-0 logrado en el primer cruce jugado en Paraguay. Espera en la siguiente ronda por Inter de Porto Alegre o Flamengo, que se enfrentan este miércoles en último turno con ventaja 1-0 para el Fla.

El Ciclón salió con otro ánimo a jugar la revancha en La Plata, con una mayor enjundia en los duelos individuales y una presión inmediata para recuperar la pelota después de cada pérdida. Esto imposibilitó que los dirigidos por Eduardo Domínguez crucen la mitad de la cancha con facilidad en la primera media hora de partido, pero eso no se tradujo en llegadas claras del cuadro paraguayo al arco de Fernando Muslera. Incluso, el Pincha exhibió una mayor facilidad para pisar el área defendida por Alexis Martín Arias con avances aislados.

Las equivocaciones del conjunto platense pasaron por la sintonía fina, el último toque. Santiago Ascacibar tomó una mayor preponderancia para ser la manija del equipo, pero los ataques concluían muchas veces en centros largos sin la dirección adecuada. De igual manera, el local cerró mejor la primera parte, ya que se quedó con el dominio y se jugó en el territorio del equipo de Diego Martínez, que se fue al entretiempo con la obligación de revertir el resultado para evitar quedar eliminado.

El complemento continuó con la misma tónica opaca del acto inicial. Estudiantes llevó al encuentro a una monotonía sin ocasiones de riesgo, algo que le convenía para resguardar el resultado de la ida con victoria por la mínima gracias al gol de penal ejecutado por Ascacibar en los minutos finales.

Con la mochila a cuestas de una remontada que no ocurría, Cerro Porteño apretó en los últimos minutos y generó impaciencia entre los hinchas del anfitrión, pero Muslera siguió siendo un actor de reparto. Tanto es así, que la acción más clara del encuentro le quedó a Estudiantes con un mano a mano de Alexis Castro tapado por Arias a los 76 minutos. Sin modificaciones en el resultado, la clasificación se la quedó el León, que sigue a paso firme en la presente edición del certamen continental.

Vale recordar que había accedido a los octavos de final tras finalizar en la primera posición del Grupo A, superando a rivales de peso como Botafogo y Universidad de Chile. Estos desempeños le permitieron encarar la fase de eliminación directa con confianza y con la expectativa de consolidarse como uno de los candidatos al título más codiciado de América.

A diferencia de esta realidad, su presente en el ámbito local muestra matices. Si bien el equipo viene de una derrota por 3 a 2 ante Banfield en el Torneo Clausura, se mantiene en la segunda posición de la Zona A con nueve puntos. Este rendimiento le otorga margen para enfocarse en el objetivo internacional sin descuidar la competencia doméstica. Ahora volverá su mirada al fútbol argentino, ya que este lunes desde las 19:15 enfrentará a Aldosivi en La Plata.

Por otro lado, Cerro Porteño deberá enfocarse hasta el final del año en su Liga, donde es el líder con 20 puntos y posee 4 unidades de ventaja con sus escoltas Guaraní y Sportivo Luqueño (16). Su próximo rival será Sportivo Trinidense este domingo (18:30 horas).

