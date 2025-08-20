miércoles 20 de agosto 2025

Email marketing vs. redes sociales: ¿cuál ofrece mejores resultados en 2025?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El mundo del marketing digital se mueve al ritmo de nuevas plataformas y tendencias. Sin embargo, dos canales se mantienen como pilares para la mayoría de las marcas: el email marketing y las redes sociales. Ambos tienen ventajas claras, pero también limitaciones que conviene analizar para saber cuál ofrece mejores resultados según los objetivos de cada estrategia.

Si bien las redes sociales concentran gran parte de la inversión en publicidad digital, el correo electrónico conserva un papel central en la comunicación directa. Herramientas como Mailrelay permiten aprovechar este canal con envíos masivos segmentados, automatización y reportes detallados, lo que lo convierte en un recurso difícil de reemplazar.

El alcance y la visibilidad: redes sociales al frente

Las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook o LinkedIn ofrecen un alcance masivo y un espacio de interacción constante. Son ideales para aumentar visibilidad, generar comunidad y potenciar el branding.

  • Ventaja: permiten llegar a millones de personas en poco tiempo, con contenidos dinámicos y formatos variados (video, imágenes, stories, lives).
  • Desventaja: dependen de algoritmos que cambian constantemente. Lo que hoy tiene visibilidad, mañana puede quedar oculto sin previo aviso.

En este punto, las redes sociales superan al email marketing en alcance, pero con la gran desventaja de la falta de control total sobre la audiencia.

La confianza y el control: el fuerte del email marketing

El correo electrónico, aunque menos “glamoroso” que las redes, ofrece algo que pocas plataformas pueden dar: propiedad sobre la base de datos de contactos. Un suscriptor es un activo que la marca puede gestionar sin depender de algoritmos.

  • Ventaja: es un canal directo y personal, en el que los usuarios esperan recibir información de la marca.
  • Desventaja: requiere trabajo para mantener la base de datos actualizada y evitar caer en spam.

Además, el email marketing tiene tasas de conversión históricamente más altas que las redes, especialmente en sectores como e-commerce y servicios profesionales.

Métricas de engagement: comparativa clave

Cuando se analizan métricas, aparecen diferencias notorias:

  • Tasa de apertura en email: puede superar el 20% con buenas prácticas.
  • Tasa de interacción en redes sociales: suele estar entre el 1% y el 5%, dependiendo del contenido y la plataforma.
  • Conversión a ventas: los correos electrónicos suelen generar más compras directas que un post en redes sociales.

Esto demuestra que, aunque las redes sociales atraen más miradas, el correo electrónico convierte mejor.

Estrategias complementarias: no es uno u otro

Plantear el debate como una competencia directa entre email marketing y redes sociales puede ser engañoso. En la práctica, las marcas que mejores resultados obtienen son las que integran ambos canales en una estrategia omnicanal.

Ejemplos de integración:

  • Usar las redes sociales para captar suscriptores mediante anuncios o concursos.
  • Enviar un newsletter por email para complementar y profundizar la información publicada en redes.
  • Promocionar contenido exclusivo por correo, generando valor añadido para quienes forman parte de la lista.

Casos de uso en 2025

  • Startups y emprendedores: las redes sociales son claves para generar notoriedad, pero el email marketing es fundamental para nutrir leads y cerrar ventas.
  • Marcas consolidadas: utilizan redes para branding y comunidad, y el correo para promociones personalizadas.
  • ONGs y proyectos sociales: logran donaciones más efectivas a través del email que por publicaciones abiertas en redes.

Dos canales con roles distintos

En 2025, no se trata de elegir entre email marketing o redes sociales, sino de entender qué aporta cada uno y cómo se complementan.

Las redes sociales son ideales para generar visibilidad y comunidad, pero el email marketing sigue siendo el canal más efectivo para convertir y fidelizar clientes. En definitiva, lo inteligente es construir estrategias híbridas que aprovechen lo mejor de ambos mundos.

