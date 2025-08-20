Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

El cantante Ernesto Barajas, líder del grupo Enigma Norteño, fue asesinado a balazos este martes en un estacionamiento situado en un suburbio de la ciudad de Guadalajara, en México. El crimen se produjo casi tres meses después de que cinco integrantes de otra banda regional mexicano, conocida como “Grupo Fugitivo”, fueran ejecutados en el norte del país.

"Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos", dijo una fuente de la Fiscalía de Jalisco.

Según precisó la Policía de Zapopan, Barajas, oriundo de Culiacán, en el estado de Sinaloa, se encontraba dentro del lugar cuando dos sujetos llegaron en motocicleta, dispararon varias veces en su contra y lo mataron en el acto. En la agresión perdió la vida otro hombre, mientras que una mujer resultó lesionada en una pierna.

La agrupación Enigma Norteño tiene cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, 2.4 millones de seguidores en Facebook y 1.1 millón en Instagram.

Entre su repertorio figuran narcocorridos supuestamente dedicados a personajes del narcotráfico como "¿Van a querer más?", dedicada a Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México.

También tienen la canción "Los Chapitos", presuntamente destinada a los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

Según versiones de la prensa mexicana, Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California. Pese a todo esto, el cantante negó en más de una ocasión tener vínculo con los narcos.

En mayo pasado, las autoridades localizaron los cuerpos de cinco integrantes del grupo musical “Fugitivo” en un ejido de la ciudad fronteriza de Reynosa, estado de Tamaulipas. Los músicos solían interpretar cumbias y corridos en fiestas y bailes populares de la región.

Los asesinatos se producen en medio de crecientes críticas contra los “narcocorridos”, las cuales han llevado a algunos estados a prohibir el género.

Esta misma semana, el gobierno del estado de Querétaro, en el centro del país, emitió una regulación para prohibir la interpretación y reproducción en espacios públicos y centros de entretenimiento privados de música que glorifique la violencia, haga apología al delito y promueva la cultura del crimen.

Para contrarrestar a los “narcocorridos”, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promueve un concurso de canciones mexicanas sin contenidos violentos.

FUENTE: Clarín