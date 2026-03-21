Ejército israelí afirmó haber atacado centro de desarrollo de armas nucleares en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron hoy sábado en un comunicado que atacaron un centro estratégico de investigación y desarrollo en Teherán, presuntamente utilizado por Irán para desarrollar componentes de armas nucleares.
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La misión fue de la fuerza aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia, acorde consignaron las fuentes.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron hoy sábado en un comunicado que atacaron un centro estratégico de investigación y desarrollo en Teherán, presuntamente utilizado por Irán para desarrollar componentes de armas nucleares.
Las FDI señalaron que como parte de las recientes andanadas de ataques contra Teherán, la fuerza aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia, bombardeó la instalación, que es parte de la Universidad de Tecnología Malek-Ashtar en Teherán.
Afirmó que el sitio era utilizado por industrias militares y sistemas de misiles balísticos de Irán para desarrollar armas y componentes de armas nucleares.
Indicaron que la universidad está subordinada al Ministerio de Defensa iraní, y está sujeta a sanciones internacionales “debido a sus actividades y esfuerzos a lo largo de los años para impulsar el programa nuclear iraní y desarrollar misiles balísticos”.
Los hechos ocurren en medio de las crecientes tensiones luego del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, a los que Irán y sus aliados regionales respondieron con ataques contra intereses israelíes y estadounidenses en todo Medio Oriente.