miércoles 20 de agosto 2025

Hipercerámico potencia su presencia en San Juan con dos nuevos formatos comerciales

Esta apertura representa una significativa apuesta empresarial en San Juan, fortaleciendo un vínculo con la comunidad y consolidando un rol como referente en el sector de final de obra. Todo lo que necesitas saber, en la siguiente nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La empresa líder en pisos, revestimientos, sanitarios y griferías se renueva y expande en San Juan con la apertura de su nuevo local estratégicamente ubicado sobre la Lateral Avenida Circunvalación y Las Heras Norte en Ciudad. Este moderno espacio, con aproximadamente 950 m² de exhibición, se encuentra en un amplio terreno de 3600 m² y dispone de estacionamiento para facilitar el acceso cómodo y rápido a sus clientes.

La nueva propuesta comercial en San Juan potencia la presencia de la marca en la región mediante dos formatos diferenciados, cubriendo integralmente las demandas de todos los sectores del mercado sanjuanino: popular, medio y alto. Esta expansión incluye además la incorporación de su marca hermana, Casa Fácil.

image

Hipercerámico continúa destacándose con productos exclusivos y vanguardistas dirigidos a clientes que buscan diferenciación y calidad premium. Por su parte, Casa Fácil aporta una solución integral adaptada al consumidor que prioriza economía y funcionalidad.

hiper SJ 1

La nueva propuesta mejora sustancialmente la experiencia de compra al unificar ambas marcas en dos locales en una misma dirección, ofreciendo un formato innovador y estratégico que facilita la interacción con los clientes y la elección de productos. Además, los clientes reciben una atención altamente profesional respaldada por expertos del sector de la construcción, capaces de brindar asesoramiento especializado y profundo conocimiento del rubro.

image

La atención personalizada se complementa con modernas plataformas digitales, como WhatsApp de contacto directo 261 3693601 y atención telefónica 264 4266001. Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Las empresas ofrecen numerosas formas de pago y financiación con tarjetas, incluyendo opciones de pagos sin interés, además de mantener constantemente actualizado su stock y propuesta con las últimas tendencias.

Hipercerámico representa en la región oeste de nuestro país un concepto “único y vanguardista”. Distribuye y comercializa más de 80 marcas nacionales e importadas, ofreciendo productos innovadores y de reconocidas marcas del país y el mundo. Actualmente, se encuentra en un franco proceso de expansión con el objetivo de estar “cada vez más cerca” de sus clientes. Así, la renovada tienda de Hipercerámico en San Juan se suma a una red que incluye la casa central en Las Heras, la sucursal de Chacras Park y la tienda en Arga Maipú, todas en Mendoza, además del nuevo local en Ciudad de San Luis. En paralelo, la empresa avanza con el desarrollo de una importante sucursal en Godoy Cruz, Mendoza.

Desde hace más de tres años, Hipercerámico complementa su propuesta con el formato de tienda online, que amplía la cobertura y facilita la experiencia de compra. A su vez, con Casa Fácil cuenta con dos sucursales en Mendoza y, con esta nueva apertura, suma su primera tienda fuera de la provincia.

Esta apertura representa una significativa apuesta empresarial de Hipercerámico en San Juan, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y consolidando su rol como referente en el sector de final de obra.

