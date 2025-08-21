jueves 21 de agosto 2025

Alternativa

Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

Los créditos se pueden gestionar en dos entidades bancarias. Conocé los detalles y el valor de las cuotas

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A partir de ahora, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a grandes beneficios del Banco Nación y Banco Provincia, teniendo al alcance de la mano la gestión de un crédito.

Lee además
Un grupo de AUH recibirá más de medio millón de pesos en septiembre.
A prestar atención

ANSES: este grupo de AUH cobrará más de $ 500.000 en septiembre
planes sociales: en septiembre anses entregara un bono adicional de $115.000
Importante

Planes sociales: en septiembre ANSES entregará un bono adicional de $115.000

Desde un simulador online se puede conocer si los beneficiarios de ANSES pueden acceder a determinados préstamos de las entidades bancarias. Se podrán ver los montos y cuotas que deberían abonar mes a mes.

Cómo puede un jubilado simular su préstamo

Los jubilados y pensionados que quieran acceder a un crédito pueden utilizar la herramienta del simulador colocando la siguiente información:

  • Monto del haber mensual.
  • Edad del solicitante.
  • Plazo de devolución elegido.

El beneficio de los simuladores online

Esta herramienta sirve para reducir las barreras de acceso al crédito, y permite:

  • Rapidez: en segundos se obtiene una estimación clara del préstamo.
  • Transparencia: el usuario puede ver las tasas, cuotas y plazos sin necesidad de ir a una sucursal.
  • Flexibilidad: permite probar distintas combinaciones de montos y plazos.
  • Inclusión: habilita a sectores que históricamente quedaban fuera del sistema bancario.

¿Qué tiene en cuenta el sistema?

  • Cuota mensual estimada
  • Ingreso mínimo necesario
  • Intereses aplicados

Cómo realizar la solicitud del crédito

Quienes estén conformes con el simulador, podrán iniciar la solicitud formal de la siguiente manera:

  • Ingresar al Home banking o visitá una sucursal solicitando un turno.
  • Presentar DNI, CUIL, clave de seguridad social y comprobante de cobro de la prestación.
  • Esperar una respuesta.

Los requisitos para acceder un crédito como beneficiario de AUH

Los beneficiarios tanto de AUH como SUAF pueden acceder a un préstamo si cumplen estos requisitos:

  • Ser titular de AUH o SUAF.
  • Cobrar la asignación en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Tener una cuenta activa a nombre del solicitante.
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
  • No superar el tope de ingresos de $317.800, establecido según el salario mínimo vigente a julio de 2025.

FUENTE: Cronista

