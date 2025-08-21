Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

A partir de ahora, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a grandes beneficios del Banco Nación y Banco Provincia, teniendo al alcance de la mano la gestión de un crédito.
Los créditos se pueden gestionar en dos entidades bancarias. Conocé los detalles y el valor de las cuotas
Desde un simulador online se puede conocer si los beneficiarios de ANSES pueden acceder a determinados préstamos de las entidades bancarias. Se podrán ver los montos y cuotas que deberían abonar mes a mes.
Los jubilados y pensionados que quieran acceder a un crédito pueden utilizar la herramienta del simulador colocando la siguiente información:
Esta herramienta sirve para reducir las barreras de acceso al crédito, y permite:
Quienes estén conformes con el simulador, podrán iniciar la solicitud formal de la siguiente manera:
Los beneficiarios tanto de AUH como SUAF pueden acceder a un préstamo si cumplen estos requisitos:
FUENTE: Cronista