Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

A partir de ahora, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a grandes beneficios del Banco Nación y Banco Provincia, teniendo al alcance de la mano la gestión de un crédito.

Desde un simulador online se puede conocer si los beneficiarios de ANSES pueden acceder a determinados préstamos de las entidades bancarias. Se podrán ver los montos y cuotas que deberían abonar mes a mes.

Cómo puede un jubilado simular su préstamo

Los jubilados y pensionados que quieran acceder a un crédito pueden utilizar la herramienta del simulador colocando la siguiente información:

Monto del haber mensual.

Edad del solicitante.

Plazo de devolución elegido.

El beneficio de los simuladores online

Esta herramienta sirve para reducir las barreras de acceso al crédito, y permite:

Rapidez : en segundos se obtiene una estimación clara del préstamo.

: en segundos se obtiene una estimación clara del préstamo. Transparencia: el usuario puede ver las tasas, cuotas y plazos sin necesidad de ir a una sucursal.

Flexibilidad : permite probar distintas combinaciones de montos y plazos.

: permite probar distintas combinaciones de montos y plazos. Inclusión: habilita a sectores que históricamente quedaban fuera del sistema bancario.

¿Qué tiene en cuenta el sistema?

Cuota mensual estimada

Ingreso mínimo necesario

Intereses aplicados

Cómo realizar la solicitud del crédito

Quienes estén conformes con el simulador, podrán iniciar la solicitud formal de la siguiente manera:

Ingresar al Home banking o visitá una sucursal solicitando un turno.

Presentar DNI, CUIL, clave de seguridad social y comprobante de cobro de la prestación.

Esperar una respuesta.

Los requisitos para acceder un crédito como beneficiario de AUH

Los beneficiarios tanto de AUH como SUAF pueden acceder a un préstamo si cumplen estos requisitos:

Ser titular de AUH o SUAF.

Cobrar la asignación en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener una cuenta activa a nombre del solicitante.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

No superar el tope de ingresos de $317.800, establecido según el salario mínimo vigente a julio de 2025.

FUENTE: Cronista