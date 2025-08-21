viernes 22 de agosto 2025

River Plate empata con Libertad en un duelo clave por la Copa Libertadores

El Millonario busca hacerse fuerte en el Monumental para asegurar su lugar en los cuartos de final, mientras el Gumarelo resiste con orden y apuesta al contraataque.

image

River Plate iguala sin goles ante Libertad en el estadio Monumental, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto de Marcelo Gallardo, que llega con la obligación de hacerse fuerte en casa, intenta imponer su ritmo desde el inicio, aunque se encuentra con la solidez defensiva del equipo paraguayo.

Los primeros minutos mostraron al Millonario volcado en ataque, con Giuliano Galoppo probando de media distancia y Facundo Colidio moviéndose con intensidad en el área rival. Sin embargo, el arquero Martín Silva respondió con seguridad, manteniendo el cero en su arco. Libertad, por su parte, espera replegado y apuesta a la velocidad de Lorenzo Melgarejo para lastimar de contra.

La ausencia de Gonzalo “Pity” Martínez por una sobrecarga muscular obligó a Gallardo a rearmar el mediocampo, con Juan Fernando Quintero e Ignacio Fernández asumiendo la conducción. La serie aún está abierta y cada jugada genera tensión en el Monumental, donde la hinchada empuja para que River consiga el gol que lo acerque a los cuartos de final.

