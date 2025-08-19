Planes sociales: en septiembre ANSES entregará un bono adicional de $115.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre habrá un refuerzo económico clave para determinados beneficiarios. Se trata de un adicional que llevará el monto de la Asignación por Embarazo (AUE) a $115.088 , tras la actualización del 1,9% que se aplica por movilidad.

Ayuda al bolsillo ANSES pagará un bono de $78.000 a cierto grupo de beneficiarios

Este beneficio está destinado a mujeres gestantes y se calcula en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Si bien el monto completo asciende a más de 115 mil pesos, el organismo retiene un 20% como garantía de cumplimiento de los controles sanitarios y educativos que exige el Ministerio de Capital Humano.

Otros extras de ANSES que se suman en septiembre

Además del refuerzo principal, ANSES recordó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones del SUAF pueden acceder a adicionales complementarios:

Complemento Leche : destinado a embarazadas y niños hasta 3 años, que en septiembre será de $42.711.

Tarjeta Alimentar : cubre la compra de alimentos básicos para familias con hijos menores de 14 años.

Complemento Salud: pago anual dentro del Plan de los Mil Días, junto a la Ayuda Escolar.

Estos apoyos buscan garantizar la alimentación y el acceso a la salud en los hogares más vulnerables.

¿Cuándo se cobra?

Los pagos de septiembre seguirán el cronograma habitual de ANSES, organizado por la terminación del número de documento, con fechas que se darán a conocer en los próximos días.

De esta forma, el organismo previsional ratifica un refuerzo clave en un contexto de crisis económica, con un extra de más de $115.000 en septiembre para quienes perciben la AUE, al que se suman otros beneficios complementarios.