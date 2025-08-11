lunes 11 de agosto 2025

Becas Progresar 2025: qué hacer para cobrar el 100% del monto

El organismo previsional recordó que el pago de este programa para estudiantes en situación de vulnerabilidad es escalonado. El 20% final se libera a fin de año si se cumplen las condiciones académicas y administrativas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el mecanismo de pago y los requisitos para que los beneficiarios de las Becas Progresar reciban el 100% del monto anual. Este programa, destinado a estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, otorga un pago mensual del cual se abona inicialmente el 80%, mientras que el 20% restante se libera al final del ciclo lectivo, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Según explicó el organismo, para acceder al total del beneficio los estudiantes deben mantener la regularidad en sus estudios, aprobar las materias según el plan de estudios y presentar en tiempo y forma el certificado de alumno regular. Además, es obligatorio cumplir con las actividades complementarias definidas por el programa y tener el esquema de vacunación completo o en curso, según la edad.

Los montos de agosto 2025 se fijaron en $28.000 mensuales para el nivel obligatorio y Progresar Trabajo. En el caso del nivel superior, el valor es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo. Quienes hayan cumplido con todos los requisitos en 2024 recibirán también el 20% retenido. Para los inscriptos en marzo, esto representa un adicional de $66.000, mientras que para los anotados en septiembre el extra será de $42.000.

El programa tiene criterios específicos según el nivel educativo. Para el nivel obligatorio, se requiere ser argentino nativo o naturalizado —o extranjero con residencia legal de al menos 2 años—, tener entre 16 y 24 años y que los ingresos del grupo familiar no superen tres salarios mínimos. En el nivel superior, el rango de edad para ingresantes es de 17 a 24 años y de hasta 30 para estudiantes avanzados. En la carrera de enfermería, no hay límite de edad.

En el caso del Progresar Trabajo, la edad mínima es de 18 años y la máxima de 24, con extensión hasta 40 para personas sin empleo formal. En todos los casos, los aspirantes deben cursar en instituciones educativas reconocidas oficialmente.

ANSES también publicó el calendario de pagos de agosto 2025 para las Becas Progresar, según la terminación del DNI:

Lunes 11 de agosto: 0 y 1

Martes 12 de agosto: 2 y 3

Miércoles 13 de agosto: 4 y 5

Jueves 14 de agosto: 6 y 7

Lunes 18 de agosto: 8 y 9

El organismo recordó que toda la información sobre montos, fechas y trámites se puede consultar en el sitio oficial o la aplicación Mi ANSES, donde los beneficiarios pueden verificar su estado y descargar la documentación necesaria.

FUENTE: Perfil

