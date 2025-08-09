ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y todas las prestaciones

El nuevo cronograma de fechas de pago de ANSES volvió a correr en el inicio de este agosto de 2025. Las fechas ya están disponibles para todos los beneficiarios.

Este mes, las jubilaciones y prestaciones recibirán un aumento en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Junio, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se da en el contexto del Decreto 274/24 , que establece ajustes mensuales en base al dato de inflación de dos meses previos.

De cuánto es el aumento para jubilados

El aumento confirmado para jubilados y pensionados en agosto será del 1,6%, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), actualizado bimestralmente por el INDEC.

Esta nueva fórmula reemplaza el esquema anterior de actualizaciones trimestrales y tiene como objetivo reducir el impacto de la inflación en los ingresos de jubilados y pensionados.

ANSES confirmó aumento para los beneficiarios de la SUAF en agosto.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos agosto

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 8/8

Documentos terminados en 1: 11/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3: 13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 18/8

Documentos terminados en 6: 19/8

Documentos terminados en 7: 20/8

Documentos terminados en 8: 21/8

Documentos terminados en 9: 22/8

Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: 11/8

Documentos terminados en 1: 12/8

Documentos terminados en 2: 13/8

Documentos terminados en 3: 14/8

Documentos terminados en 4: 18/8

Documentos terminados en 5: 19/8

Documentos terminados en 6: 20/8

Documentos terminados en 7: 21/8

Documentos terminados en 8: 22/8

Documentos terminados en 9: 25/8

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 11/8

Documentos terminados en 2 y 3: 12/8

Documentos terminados en 4 y 5: 13/8

Documentos terminados en 6 y 7: 14/8

Documentos terminados en 8 y 9: 18/8

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Mes a cobrar: julio

Todos los documentos Primera Quincena: 10/7 al 11/8

Todos los documentos Segunda Quincena: 22/7 al 11/8

Mes a cobrar: agosto

Todos los documentos Primera Quincena: 11/8 al 10/9

Todos los documentos Segunda Quincena: 22/8 al 10/9

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8/8

Documentos terminados en 2 y 3: 11/8

Documentos terminados en 4 y 5: 12/8

Documentos terminados en 6 y 7: 13/8

Documentos terminados en 8 y 9: 14/8

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: julio

Todas las terminaciones de DNI: 8/7 al 11/8

Mes a cobrar: agosto

Todas las terminaciones de DNI: 8/8 al 10/9

ANSES: Desempleo Plan 1

Mes a cobrar: agosto

Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Desempleo Plan 2

Mes a cobrar: julio

Todas las terminaciones de DNI: 31/7 al 11/8

