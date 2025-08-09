sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y todas las prestaciones

Desde el ente nacional de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dieron a conocer los aumentos que tendrá cada una y los bonos.

Por Gabriel Agüero
ANSES

ANSES

Lee además
anses actualizo el pago de la auh en agosto: cuanto se cobra y quienes pueden acceder
Beneficiarios expectantes

ANSES actualizó el pago de la AUH en agosto: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder
ANSES sigue prestando distintos beneficios a millones de argetinos.
Info oficial

Asignación familiar por hijo de ANSES: quiénes cobran el aumento, cuánto es y el calendario de pagos

Este mes, las jubilaciones y prestaciones recibirán un aumento en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Junio, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se da en el contexto del Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales en base al dato de inflación de dos meses previos.

De cuánto es el aumento para jubilados

El aumento confirmado para jubilados y pensionados en agosto será del 1,6%, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), actualizado bimestralmente por el INDEC.

Esta nueva fórmula reemplaza el esquema anterior de actualizaciones trimestrales y tiene como objetivo reducir el impacto de la inflación en los ingresos de jubilados y pensionados.

image
ANSES confirmó aumento para los beneficiarios de la SUAF en agosto.

ANSES confirmó aumento para los beneficiarios de la SUAF en agosto.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos agosto

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 1: 8/8
  • Documentos terminados en 2: 12/8
  • Documentos terminados en 3:13/8
  • Documentos terminados en 4: 14/8
  • Documentos terminados en 5: 14/8
  • Documentos terminados en 6: 18/8
  • Documentos terminados en 7: 19/8
  • Documentos terminados en 8: 20/8
  • Documentos terminados en 9: 21/8

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8/8
  • Documentos terminados en 1: 11/8
  • Documentos terminados en 2: 12/8
  • Documentos terminados en 3: 13/8
  • Documentos terminados en 4: 14/8
  • Documentos terminados en 5: 18/8
  • Documentos terminados en 6: 19/8
  • Documentos terminados en 7: 20/8
  • Documentos terminados en 8: 21/8
  • Documentos terminados en 9: 22/8

Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11/8
  • Documentos terminados en 1: 12/8
  • Documentos terminados en 2: 13/8
  • Documentos terminados en 3: 14/8
  • Documentos terminados en 4: 18/8
  • Documentos terminados en 5: 19/8
  • Documentos terminados en 6: 20/8
  • Documentos terminados en 7: 21/8
  • Documentos terminados en 8: 22/8
  • Documentos terminados en 9: 25/8

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 18/8

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Mes a cobrar: julio

  • Todos los documentos Primera Quincena: 10/7 al 11/8
  • Todos los documentos Segunda Quincena: 22/7 al 11/8

Mes a cobrar: agosto

  • Todos los documentos Primera Quincena: 11/8 al 10/9
  • Todos los documentos Segunda Quincena: 22/8 al 10/9

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14/8

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: julio

  • Todas las terminaciones de DNI: 8/7 al 11/8

Mes a cobrar: agosto

  • Todas las terminaciones de DNI: 8/8 al 10/9

ANSES: Desempleo Plan 1

Mes a cobrar: agosto

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22/8
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25/8
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26/8
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27/8
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Desempleo Plan 2

Mes a cobrar: julio

  • Todas las terminaciones de DNI: 31/7 al 11/8

Fuente: Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

ANSES abonará casi $400.000 a estas familias en agosto: de qué se trata

ANSES empieza agosto con una buena noticia para jubilados

ANSES y los pagos para jubilados y pensionados en agosto 2025: cuándo cobran, el bono y montos

Atención Anses: cuáles son las prestaciones que aumentan en agosto

Créditos para jubilados de ANSES: lanzan un crédito de hasta $ 900.000 desde el celular y sin salir de casa

Jubilados de ANSES: al ya conocido bono, se le sumará un extra en agosto

ANSES confirmó una noticia esperada por los jubilados: de qué se trata

Sábado claro y fresco en San Juan: el cielo limpio acompaña el fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde este viernes y por 10 días se vivirá en los comercios de San Juan el Mega Outlet de invierno.
Clima

Sábado claro y fresco en San Juan: el cielo limpio acompaña el fin de semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Te Puede Interesar

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Desde este viernes y por 10 días se vivirá en los comercios de San Juan el Mega Outlet de invierno.
Clima

Sábado claro y fresco en San Juan: el cielo limpio acompaña el fin de semana

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés
¿Sentarán jurisprudencia?

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés

Milei explicó los vetos y anunció medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"