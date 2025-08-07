ANSES actualizó el pago de la AUH en agosto: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes al mes de agosto, tras aplicar un incremento del 1,62% según la fórmula de movilidad vigente. Este aumento rige automáticamente y no requiere trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

El monto total de la AUH por cada hijo menor de 18 años es de 112.942 pesos, aunque ANSES retiene un 20% mensual hasta que se presente la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. De este modo, el pago efectivo es de 90.353 pesos por hijo.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto se eleva a 367.757 pesos mensuales, con condiciones especiales para su acreditación.

Refuerzo con Tarjeta Alimentar

Además de la AUH, las familias beneficiarias reciben un refuerzo adicional a través de la Tarjeta Alimentar, cuyo valor varía según la cantidad de hijos a cargo:

52.250 pesos para familias con un hijo

81.936 pesos para familias con dos hijos

108.062 pesos para familias con tres hijos o más

Ayuda Escolar 2025

Quienes presenten la certificación de escolaridad antes del 31 de diciembre podrán acceder en 2026 a la Ayuda Escolar Anual, que actualmente es de 85.000 pesos por cada hijo en edad escolar.

Calendario de cobro AUH agosto 2025

Los pagos se acreditan según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 2: martes 12 de agosto

DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminados en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminados en 6: martes 19 de agosto

DNI terminados en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminados en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminados en 9: viernes 22 de agosto

Este cronograma garantiza organización y previsibilidad para las familias que dependen del ingreso mensual.

Quiénes pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo

Pueden acceder a la AUH:

Madres, padres o tutores legales de menores de 18 años en situación de vulnerabilidad económica.

Personas desempleadas, con trabajos informales, trabajadoras de casas particulares registradas o que tengan ingresos inferiores al salario mínimo.

Titulares de programas sociales que no cobren salarios formales ni asignaciones familiares.

Responsables de menores con discapacidad, sin límite de edad, siempre que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumplan los requisitos socioeconómicos.

Requisitos clave:

Residencia legal en Argentina

Documentación personal y del menor actualizada

Presentación de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación para mantener el cobro y acceder al 20% retenido.

FUENTE: Perfil