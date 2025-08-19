Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto

Este martes un hombre fue absuelto lisa y llanamente de una grave acusación que había en su contra. Lo acusaban de haber violado a una niña cuadripléjica . Fue el juez Mariano Carrera quien lo absolvió y expresó que los fundamentos de su decisión se darán a conocer el 9 de septiembre.

Fuentes del caso manifestaron que las pruebas que había contra este sujeto eran ínfimas y contradictorias. Por tal razón, sus abogados defensores Martín García y Agustina Gerarduzzi solicitaron la absolución para su cliente.

image Los funcionarios de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prietto, Natalia Villavicencio y Candelaria Terussi.

Todo lo contrario, a lo que solicitó fiscalía. El fiscal Mariano Juárez Prietto y las ayudantes Natalia Villavicencio y Candelaria Terussi pidieron en la etapa de alegatos que sea condenado a 10 años de prisión efectiva, de considerarlos culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, con abuso sexual simple agravado y exhibiciones obscenas.

image El juez de garantías Mariano Carrera.

image Los defensores oficiales Martín García y Agustina Gerarduzzi.

La acusación que recayó contra este hombre era muy grave, la denuncia era que este hombre aprovechó y violó a niña cuadripléjica cuando estaban solos. Cabe destacar que esta denuncia se hizo con el relato que dijo la madre de la menor, la presunta víctima no declaró en Cámara Gesell porque no puede hablar.