martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI ANIVI

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto

Los fundamentos de las resoluciones se leerán el próximo 9 de septiembre, pero fuentes del caso dijeron que el relato de la denuncia era escaso y las pruebas eras ínfimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes un hombre fue absuelto lisa y llanamente de una grave acusación que había en su contra. Lo acusaban de haber violado a una niña cuadripléjica. Fue el juez Mariano Carrera quien lo absolvió y expresó que los fundamentos de su decisión se darán a conocer el 9 de septiembre.

Lee además
Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco
la principal hipotesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Fuentes del caso manifestaron que las pruebas que había contra este sujeto eran ínfimas y contradictorias. Por tal razón, sus abogados defensores Martín García y Agustina Gerarduzzi solicitaron la absolución para su cliente.

image
Los funcionarios de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prietto, Natalia Villavicencio y Candelaria Terussi.

Los funcionarios de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prietto, Natalia Villavicencio y Candelaria Terussi.

Todo lo contrario, a lo que solicitó fiscalía. El fiscal Mariano Juárez Prietto y las ayudantes Natalia Villavicencio y Candelaria Terussi pidieron en la etapa de alegatos que sea condenado a 10 años de prisión efectiva, de considerarlos culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, con abuso sexual simple agravado y exhibiciones obscenas.

image
El juez de garantías Mariano Carrera.

El juez de garantías Mariano Carrera.

image
Los defensores oficiales Martín García y Agustina Gerarduzzi.

Los defensores oficiales Martín García y Agustina Gerarduzzi.

La acusación que recayó contra este hombre era muy grave, la denuncia era que este hombre aprovechó y violó a niña cuadripléjica cuando estaban solos. Cabe destacar que esta denuncia se hizo con el relato que dijo la madre de la menor, la presunta víctima no declaró en Cámara Gesell porque no puede hablar.

Temas
Seguí leyendo

Meten presos a dos ladrones que le robaron a un turco y a una rumana en Albardón: "Ellos querían cocaína, por eso teníamos su celular"

Lo atraparon en Capital cuando escapaba con una puerta reja robada

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Broco, el perro que fue robado de su casa en Rivadavia y rescatado a bordo de un patrullero

Robo en finca de 25 de Mayo: se llevaron 400 trabas de los parrales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operacion
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Te Puede Interesar

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Vitaller, en una de sus visitas a TSJ. Ahora anunció su adiós a Vicuña. 
Relevos

Cambio histórico en Vicuña: se va uno de sus máximos referentes

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto
UFI ANIVI

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto

Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan.
Declaraciones

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío