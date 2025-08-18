lunes 18 de agosto 2025

Concurso de vinos

Atención bodegas: hay más tiempo para inscribirse en la Cata San Juan

Las bodegas tendrán tiempo hasta fin de agosto para presentar sus vinos al famoso concurso sanjuanino, el más antiguo del país.

Por Elizabeth Pérez
La Cata San Juan de vinos es el concurso más antiguo del pais, y atrae a bodegas de todas las provincias desde hace casi 4 décadas.&nbsp;

Las bodegas y elaboradores de vinos de autor que aún no enviaron sus muestras para participar en la XXXVII Cata de vinos de San Juan tienen buenas noticias: el concurso extendió el plazo de recepción hasta el 29 de agosto.

Así lo anunció Pedro Pelegrina, presidente del Consejo de Enólogos, una de las entidades organizadoras junto al Centro de Enólogos de San Juan. “El plan es comenzar con la nivelación del panel del jurado la semana del 25 de agosto, y a partir de la primera semana de septiembre, con la degustación oficial de las muestras recibidas”, detalló.

La edición 2025 de la Cata San Juan marca un nuevo hito al cumplir 37 años ininterrumpidos de historia, destacándose como el concurso nacional de vinos con mayor trayectoria en Argentina. El evento convoca a bodegas de todo el país, incluyendo Vinos de Autor, para participar en una rigurosa cata a ciegas realizada por reconocidos enólogos.

Los requisitos

Las inscripciones están abiertas desde el 25 de julio y pueden realizarse de dos formas: presencial en Av. Rawson 497 Norte, Capital; o bien online a través del sitio oficial: www.consejodeenologos.com.ar, donde también se encuentran las bases y condiciones.

Las muestras deberán presentarse con la documentación correspondiente, en la cantidad especificada según el tipo de envase, y categorizadas de acuerdo a los estilos y variedades de vino establecidos por el reglamento del certamen. Se pueden presentar vinos básicos, varietales y espumantes.

Los premios, bajo normas de la O.I.V., se otorgarán en las categorías Gran Oro, Oro y Plata, y se reconocerá tanto a las bodegas como a los enólogos responsables de los vinos distinguidos.

Las bodegas con vinos premiados recibirán la distinción correspondiente, que valorará el desarrollo tecnológico y científico para la obtención de vinos de calidad superior. Los enólogos responsables de la elaboración de vinos premiados, recibirán una distinción que reconocerá su desempeño profesional.

La ceremonia de premiación está prevista para mediados de octubre, y los resultados se difundirán por medios de comunicación masiva.

