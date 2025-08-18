lunes 18 de agosto 2025

Cuentas públicas

Creció el superávit primario, pero apareció el déficit financiero

El Tesoro tuvo su primer déficit financiero, por pago de servicios de deuda. Caputo celebró el crecimiento del superávit primario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El superávit fiscal primario creció 41% interanual en julio, en términos reales, por lo cual en los primeros siete meses de 2025 representó cerca del 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, el Tesoro tuvo su primer déficit financiero del año, debido a la estacionalidad de los pagos de intereses de la deuda.

El Ministerio de Economía informó este lunes que la balanza fiscal dio un resultado primario positivo de $1.749.386 millones, pero un "rojo" financiero de $168.515 millones. Esto último se debió a los vencimientos de los Bonares y Globales (títulos públicos emitidos durante la gestión de Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda) que, netos de tenencias intra sector público, significaron unos $1.917.901 millones.

"Dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses", explicó el ministro Luis Caputo en su cuenta de X. En términos concretos, la cifra fue 247% superior a la del promedio mensual registrado entre febrero y junio.

Subsidios energéticos, programas sociales y salarios explicaron la baja del gasto

En cuanto al superávit primario, el incremento anual se explicó tanto por la caída del gasto público (-1,3%) como por la suba en la recaudación (+2,8%).

De acuerdo a una publicación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dentro de los componentes más relevantes en la estructura de gastos del Estado, se verificaron contracciones reales en subsidios a la energía (-28,3%), programas sociales (-11,7%), salarios (-10%) y prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (-7,4%). También se destacaron fuertes caídas en asignaciones familiares (incluye AUH) e inversión real directa.

En el otro extremo, la erogación en jubilaciones y pensiones trepó 16,5% (desde una base de comparación muy baja) y también se destacó una recomposición del 99,6% en las transferencias corrientes a provincias.

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal, pero hubo una reducción versus 2024

En lo que va del año, los ingresos totales descendieron un 1% real, versus el mismo período de 2024, mientras que el gasto primario creció un 3,6%. En consecuencia, si bien el saldo fue positivo para las arcas del Estado Nacional, fue un 25% inferior al del año pasado.

El IARAF reflejó que las jubilaciones y pensiones explicaron el 61% del mayor gasto en el acumulado de 2025, mientras que el podio en participación lo completaron las las transferencias corrientes a provincias y la asignación universal con el 10% cada una. Por otro lado, los recortes en subsidios a la energía, programas sociales y salarios fueron los que más traccionaron a la baja.

Asimismo, considerando a los intereses de la deuda, el superávit se redujo un 10% anual, a precios constantes, desde los $3.499.128 millones hasta los $3.147.000 millones. En términos del PBI, el superávit total siguió representando un 0,34%, al igual que entre enero y julio de 2024, según los cálculos del IARAF.

Aun así, Caputo resaltó que "la consolidación del equilibrio fiscal" le permitió al Gobierno reducir la carga tributaria, en línea con la promesa a su electorado, mediante por ejemplo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja de retenciones (en este caso parcial, y temporal para algunos productos), la reducción de percepciones aduaneras en IVA y Ganancias, y la disminución de impuestos vinculados al comercio exterior.

