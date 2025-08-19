San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile

Hace más de una semana, tres peligrosos presos escaparon de una cárcel ubicada en Valparaiso. Los días han pasado y todavía no dan con ellos, que fueron identificados como Jairo Adonis González Miranda (25), Juan Israel González Quezada (27) y Claudio Alexander Fornes Vicuña (34). Tras su fuga, la policía dio a conocer y los pasos fronterizos quedaron en alerta.

La Subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, expresó que están al tanto de la situación todos los policías de la provincia para detenerlos de forma inmediata, si es que son vistos.

También comentó que no hay novedad de que hayan pasado hacia la provincia, o al país por otra provincia. Por ahora está la información que se han fugado y estarían todavía en Chile.

Estos sujetos están siendo buscados por la INTERPOL (La Organización Internacional de Policía Criminal), ya que son muy peligrosos. Su huida de la cárcel fue digna de una película de acción, los internos lograron consumar su huida mediante un cable de acero, instalado desde el techo del módulo 105 hasta un vehículo estacionado en el exterior, como si fuera una tirolesa, según explicaron los portales chilenos que reflejaron lo sucedido.

Quiénes son los presos que huyeron de la cárcel de Chile

Juan Israel González Quezada

Conocido por los alias Enemigo Público e Israel, tiene 27 años, es de nacionalidad chilena y estaba domiciliado en Pedro Aguirres Cerda, Santiago.

Cumplía condena de perpetua por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros David Florido, ocurrido en 2022.

Según los antecedentes judiciales, González Quezada portaba una pistola con cargador extendido e intentó evadir a los funcionarios efectuando disparos, uno de ellos impactando en la víctima y provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Entre sus señas morfológicas se destaca un tatuaje con un versículo bíblico en la zona del bajo vientre.

Jairo Adonis González Miranda

De 25 años, sin alias conocido, es chileno y residía en Macul, Santiago.

Fue condenado a perpetua por un robo con homicidio. De acuerdo con el fallo, asesinó a una mujer a la que golpeó en reiteradas ocasiones y posteriormente la estranguló con un cable alargador.

Luego del ataque, sustrajo objetos personales como una mochila, una casaca y audífonos, retirándose del lugar en moto.

En cuanto a señas particulares, presenta un tatuaje de manga completa en el brazo izquierdo, con figuras de un samurái, una ciudad china y una flor.

Claudio Alexander Fornes Vicuña

Apodado Conejo, tiene 34 años y es chileno. Estaba domiciliado en Valparaíso, en la Población Rodelillo.

Cumplía condena por robo con homicidio, además de registrar antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Su término de condena estaba previsto para el 22 de agosto de 2026.

Presenta como seña morfológica un tatuaje en el hombro derecho con la figura de un diablo y las iniciales J.A.