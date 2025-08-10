domingo 10 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Becas PROGRESAR de ANSES: no te quedes afuera, mirá cómo ingresar y cobrar el 100% del beneficio

Oficialmente la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) abrió las inscripciones del segundo periodo para las distintas líneas de las Becas PROGRESAR

Por Gabriel Agüero
Las becas Progresar de ANSES ayudan a una importante cantidad de estudiantes en todo el país.

Las becas Progresar de ANSES ayudan a una importante cantidad de estudiantes en todo el país.

El Gobierno Nacional y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) abrió el segundo periodo de inscripciones en las diferentes líneas de las Becas PROGRESAR. Beneficio que tiene como objetivo acompañar a miles de jóvenes y adultos en su formación académica, profesional y laboral.

Lee además
ANSES
Importante

ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y todas las prestaciones
anses actualizo el pago de la auh en agosto: cuanto se cobra y quienes pueden acceder
Beneficiarios expectantes

ANSES actualizó el pago de la AUH en agosto: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

Quiénes pueden inscribirse en las Becas PROGRESAR de ANSES

Becas Progresar es un programa destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan completar su formación académica y profesional. La iniciativa ofrece apoyo económico para que estudiantes de todo el país puedan finalizar sus estudios secundarios, continuar en el nivel superior o capacitarse en oficios estratégicos.

Las líneas disponibles son:

  • Progresar Obligatorio: para quienes necesitan terminar la secundaria.
  • Progresar Superior: para estudios terciarios y universitarios.
  • Progresar Trabajo: para formación en oficios estratégicos.

Montos actualizados de las Becas PROGRESAR de ANSES

  • Progresar Obligatorio: desde $18.000 mensuales.
  • Progresar Superior: hasta $35.000 mensuales.
  • Progresar Trabajo: hasta $40.000 mensuales.
image.png
Los detalles que deben tener en cuenta los alumnos en San Juan para anotarse con el fin de recibir las Becas Progresar.

Los detalles que deben tener en cuenta los alumnos en San Juan para anotarse con el fin de recibir las Becas Progresar.

Cuándo y cómo inscribirse a las Becas PROGRESAR de ANSES

  • Del 4 de agosto al 1 de septiembre: Línea de Finalización de la Educación Obligatoria.
  • Del 18 de agosto al 5 de septiembre: Línea de Fomento de la Educación Superior y Progresar Enfermería.

Cómo inscribirse a las Becas PROGRESAR de ANSES

El trámite para postularse se realiza de forma digital y requiere cumplir con una serie de requisitos. Para anotarse, los estudiantes deben:

  • Ingresar al sitio oficial de ANSES o al portal de Becas Progresar.
  • Crear un usuario en la plataforma Mi Argentina o ingresar con la cuenta ya registrada.
  • Completar el formulario de inscripción correspondiente a la línea de beca elegida.
  • Adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos solicitados.
  • Entre los requisitos fundamentales están: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años; tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria; y no superar el ingreso familiar equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • También es obligatorio contar con la condición de alumno regular, cumplir con las condiciones académicas y participar en actividades complementarias, como el curso de orientación vocacional. Además, se debe contar con el esquema de vacunación completo o en curso según el grupo etario.

Fuente: BAE Negocios

Temas
Seguí leyendo

Asignación familiar por hijo de ANSES: quiénes cobran el aumento, cuánto es y el calendario de pagos

ANSES abonará casi $400.000 a estas familias en agosto: de qué se trata

ANSES empieza agosto con una buena noticia para jubilados

ANSES y los pagos para jubilados y pensionados en agosto 2025: cuándo cobran, el bono y montos

Atención Anses: cuáles son las prestaciones que aumentan en agosto

Créditos para jubilados de ANSES: lanzan un crédito de hasta $ 900.000 desde el celular y sin salir de casa

Jubilados de ANSES: al ya conocido bono, se le sumará un extra en agosto

Russo se juega todo: Boca Juniors recibe a Racing en un duelo de necesitados

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte
Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso
Gravísimo

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder
Comisaría 9na

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?
Su identidad

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Marcelo Amarfil y Luciana Teresita Bustos Sánchez
Impugnación en puerta

Científica del CONICET condenada por homicidio; fiscalía busca alevosía y defensa insiste en que se defendió

Te Puede Interesar

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
Domingo negro para Tobías Martínez: abandonó en el Desafío de las Estrellas por problemas mecánicos
Tristeza

Domingo negro para Tobías Martínez: abandonó en el Desafío de las Estrellas por problemas mecánicos

18 Mundos, el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes
Talento local

"18 Mundos", el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac
La Rosca II

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac

Gentileza Canal 13. 
Este domingo

Un hombre conducía ebrio y chocó a varios autos estacionados en pleno centro de San Juan