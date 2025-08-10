Becas PROGRESAR de ANSES: no te quedes afuera, mirá cómo ingresar y cobrar el 100% del beneficio

Las becas Progresar de ANSES ayudan a una importante cantidad de estudiantes en todo el país.

El Gobierno Nacional y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) abrió el segundo periodo de inscripciones en las diferentes líneas de las Becas PROGRESAR. Beneficio que tiene como objetivo acompañar a miles de jóvenes y adultos en su formación académica, profesional y laboral.

Quiénes pueden inscribirse en las Becas PROGRESAR de ANSES Becas Progresar es un programa destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan completar su formación académica y profesional. La iniciativa ofrece apoyo económico para que estudiantes de todo el país puedan finalizar sus estudios secundarios, continuar en el nivel superior o capacitarse en oficios estratégicos.

Las líneas disponibles son: Progresar Obligatorio: para quienes necesitan terminar la secundaria.

para quienes necesitan terminar la secundaria. Progresar Superior: para estudios terciarios y universitarios.

para estudios terciarios y universitarios. Progresar Trabajo: para formación en oficios estratégicos. Montos actualizados de las Becas PROGRESAR de ANSES Progresar Obligatorio: desde $18.000 mensuales.

desde $18.000 mensuales. Progresar Superior: hasta $35.000 mensuales.

hasta $35.000 mensuales. Progresar Trabajo: hasta $40.000 mensuales. image.png Los detalles que deben tener en cuenta los alumnos en San Juan para anotarse con el fin de recibir las Becas Progresar. Cuándo y cómo inscribirse a las Becas PROGRESAR de ANSES Del 4 de agosto al 1 de septiembre: Línea de Finalización de la Educación Obligatoria.

Del 18 de agosto al 5 de septiembre: Línea de Fomento de la Educación Superior y Progresar Enfermería. Cómo inscribirse a las Becas PROGRESAR de ANSES El trámite para postularse se realiza de forma digital y requiere cumplir con una serie de requisitos. Para anotarse, los estudiantes deben: Ingresar al sitio oficial de ANSES o al portal de Becas Progresar.

Crear un usuario en la plataforma Mi Argentina o ingresar con la cuenta ya registrada.

Completar el formulario de inscripción correspondiente a la línea de beca elegida.

Adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos solicitados. Entre los requisitos fundamentales están: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años; tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria; y no superar el ingreso familiar equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años; tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria; y no superar el ingreso familiar equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). También es obligatorio contar con la condición de alumno regular, cumplir con las condiciones académicas y participar en actividades complementarias, como el curso de orientación vocacional. Además, se debe contar con el esquema de vacunación completo o en curso según el grupo etario. Fuente: BAE Negocios

