jueves 21 de agosto 2025

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Dieron con él gracias a las cámaras de seguridad particulares como del CISEM. La aprehensión se realizó este miércoles en horas de la tarde. ¿Qué vínculo tendría con el hombre asesinado? Todos los detalles.

Por Pablo Mendoza
Ahora, ¿quién es este sujeto? Fuentes ligadas a la investigación informaron que su nombre es Iván Gamboa. Es un conocido limpiavidrios de la provincia, precisamente siempre se ubica en la esquina de 9 de Julio y Avenida Rawson, en Capital.

A Gamboa lo atraparon este miércoles en la vía pública, alrededor de las 18 horas. Este sospechoso, que tendría unos 28 años, tiene domicilio en Rawson pero últimamente su “hogar” era una casona ubicada en Santa Fe y Rawson, inmueble que permanece usurpado y es conocido en la zona. Es más, informaron que este miércoles la propiedad fue allanada expresaron las fuentes a este medio.

Dato: Gamboa fue aprehendido por una contravencional el mismo día que ocurrió el asesinato de Alday. Fue por disturbios, luego recuperó la libertad.

Gamboa es una persona que ya ha tenido roces con la justicia, además de todas sus caídas por contravenciones; también se lo vincula a diferentes delitos contra la propiedad, en su prontuario tiene caídas por robos y robos agravados.

Las cámaras de seguridad fueron cruciales en la investigación. Las fuentes comentaron a este diario que diferentes filmaciones lo captaron alrededor de las 4 de la mañana cerca de la casa de Alday y que a los minutos se ve mucho humo que sale de la vivienda del jubilado. Con esta sospecha, se le empezó a hacer seguimiento y confirmaron que sus lugares habituales eran en el centro sanjuanino.

¿Cuál sería el vinculo con Alday? Tiempo de San Juan escribió el martes que el móvil de su asesinato fue por su condición sexual. Las fuentes expresaron que Alday habría tenido encuentros con esta persona que ahora ha sido aprehendida.

En la justicia está todo muy hermético, no han querido dar declaraciones del caso y tampoco sobre la aprehensión. En un comunicado dijeron que los detalles se darán a conocer cuando se realice la audiencia de formalización, que puede realizarse hasta el sábado inclusive (tienen 72 horas desde su detención).

La investigación recayó en manos del fiscal que estaba de turno esa jornada, Sebastián Gómez, pero también están colaborando los fiscales coordinadores Iván Grassi y Francisco Micheltorena.

Mario Alday, de 78 años, fue hallado asesinado en su casa ubicada por calle Estrada antes de Segundino Navarro en Capital. A las 10:20 horas Bomberos fue por su casa y sofocó el pequeño incendio que había. Ahí hallaron a Alday tirado boca abajo, atado de manos y pies. Se le hizo autopsia en la Morgue Judicial y confirmó que había sido asesinado por asfixia provocada, es decir, ahorcado. El caso ha conmocionado a la provincia y todos están expectantes con lo que ocurra en la audiencia de formalización de las próximas horas.

