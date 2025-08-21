jueves 21 de agosto 2025

Investigación

Detienen al "Chula" Luján, un renombrado ladrón de casas de Rivadavia

Los efectivos de la Brigada Oeste lo atraparon cuando este rondaba en el barrio Sierras de Marquesado. Llevaba 4 meses prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de un operativo exitoso por el interior del barrio Sierras de Marquesado de Rivadavia. Este miércoles fue atrapado Gastón Enrique “Chula” Luján, un reconocido ladrón de la provincia con varios hechos y condenas en su espalda por cometer robos en casas y contra las personas.

Este sujeto era intensamente buscado desde hace cuatro meses, ya que está vinculado en diferentes hechos delictivos que ahora están siendo investigados por UFI Delitos Contra la Propiedad.

Se habían hecho 6 allanamientos para dar con el “Chula” pero todos dieron negativo. Ante esta situación se solicitó su inmediata detención.

Este procedimiento lo llevó a cabo personal de la Brigada Oeste este miércoles. Tras días de investigación se tomó conocimiento que este hombre andaba rondando con una moto por el interior del Barrio Sierras de Marquesado en Rivadavia. Los investigadores fueron contra él y este intentó darse a la fuga por las adyacencias, rápidamente, los efectivos lo encerraron y fue aprehendido.

Estos ahora quedaron a disposición de UFI Delitos Contra la Propiedad, causa que investiga el fiscal Leonardo Villalba.

