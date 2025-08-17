domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Infraganti

Atraparon a un ladrón que trepó a un techo para robar un aire acondicionado

El malviviente intentaba escapar con el motor del aire acondicionado, cuando fue sorprendido por el propietario de la casa. Fue detenido y será juzgado por Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ladrón, de 26 años, fue sorprendido en el techo de una vivienda en un loteo de Chimbas. Quiso huir con el motor de un aire acondicionado, pero fue aprehendido por la Policía a las pocas cuadras.

Lee además
Fotos: La Diecinueve.
Rivadavia

Robó una cata en La Bebida, huyó y los dos terminaron tras las rejas
un conocido ladron fue atrapado robando en caucete
Flagrancia

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

Este hecho se produjo por la mañana de este sábado en una vivienda del Loteo Palmares. El damnificado, un hombre de 38 años, escuchó ruidos en el techo y cuando salió a ver de qué se trataba, observó a un sujeto intentando escapar con el motor de un aire acondicionado marca Noblex. Al verse descubierto, el delincuente descendió rápidamente del techo y escapó por calle Centenario hacia el Oeste.

Sin embargo, efectivos policiales que patrullaban la zona lograron interceptarlo y aprehenderlo a pocas cuadras. El detenido fue identificado como Gonzalo Pizarro.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Dr. Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del legajo correspondiente bajo la calificación de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, quedando el caso a cargo de la UFI de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Entró a robar a una estética del centro, no levantó sospechas pero quedó filmado: el detenido, un reconocido ladrón

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Vecinos ataron a un ladrón a un poste tras robar dos botellas de fernet y cuatro cremas de enjuague

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

Asaltaron a un turco y a una rumana que hacían excursión por Albardón: hay dos detenidos con antecedentes

Intentaron asaltar a un motociclista con un machete: dos menores fueron aprehendidos en Rivadavia

Difundieron videos de una batalla campal en las afueras de un boliche en San Juan

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Sorprendió Peluc

Oficial: Chiconi, Tejada Heredia y Sancassani, la lista de Milei en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

River empata 1-1 frente a Godoy Cruz en el Monumental
Liga Profesional

River empata 1-1 frente a Godoy Cruz en el Monumental

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas
Elecciones 2025

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan