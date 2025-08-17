Atraparon a un ladrón que trepó a un techo para robar un aire acondicionado

El ladrón, de 26 años, fue sorprendido en el techo de una vivienda en un loteo de Chimbas. Quiso huir con el motor de un aire acondicionado, pero fue aprehendido por la Policía a las pocas cuadras.

Este hecho se produjo por la mañana de este sábado en una vivienda del Loteo Palmares. El damnificado, un hombre de 38 años, escuchó ruidos en el techo y cuando salió a ver de qué se trataba, observó a un sujeto intentando escapar con el motor de un aire acondicionado marca Noblex. Al verse descubierto, el delincuente descendió rápidamente del techo y escapó por calle Centenario hacia el Oeste.

Sin embargo, efectivos policiales que patrullaban la zona lograron interceptarlo y aprehenderlo a pocas cuadras. El detenido fue identificado como Gonzalo Pizarro.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Dr. Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del legajo correspondiente bajo la calificación de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, quedando el caso a cargo de la UFI de Flagrancia.