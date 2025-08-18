Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

La noche de este domingo, en medio de los festejos por el Día del Niño en Rawson , se vivió una escena tan insólita. Un grupo de personas aprovechó la multitud para llevarse juguetes de un evento barrial, pero lo más impactante fue cuando un hombre subió al escenario y sustrajo un parlante del reconocido cantante sanjuanino, El Yeyo .

El protagonista del hecho fue identificado como Miguel Ángel Eduardo Flores, de 30 años y oriundo del barrio La Estación. Según fuentes policiales, el sujeto escapó del lugar acompañado por sus dos hijos menores de edad, mientras cargaba el equipo de sonido robado.

Así fue la detención del ladrón que robó en Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido al "Yeyo"

Minutos después, efectivos de la División Motorizada lograron aprehenderlo en el interior de Villa Hipódromo. En los registros fílmicos que trascendieron, se lo observa esposado, sentado en el piso, implorando ayuda de manera desesperada al propio artista al que acababa de robar: “Yeyo, Yeyo, ¡ayúdame!”.

El episodio tuvo lugar en la plaza del barrio Ceramista I, donde se desarrollaba un festejo comunitario. Allí se produjo el descontrol que derivó en el robo de juguetes y, finalmente, en la llamativa detención del hombre que intentó llevarse el costoso parlante RCF.

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo La que debía ser una jornada de alegría y celebración para los chicos, terminó en un verdadero escándalo. Vecinos irrumpieron en el playón y se llevaron todos los juguetes. Además, un hombre robó un parlante, huyó con dos niños y fue detenido en la Villa Hipódromo.

Los videos que circularon en redes sociales generaron gran indignación. En ellos se ve con claridad cómo Flores fue reducido por la policía mientras los vecinos observaban la insólita escena, sorprendidos por la súplica del delincuente hacia el músico.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, bajo la intervención de la fiscal María Paula Carena. Flores fue imputado por tentativa de hurto simple.

En tanto, los dos menores que lo acompañaban al momento del ilícito fueron resguardados por las autoridades, que dieron intervención a la Dirección de Niñez para garantizar su protección.