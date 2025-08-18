lunes 18 de agosto 2025

Flagrancia

Atrapan en Chimbas al "Tony", un ladrón con un extenso prontuario

Sus antecedentes datan desde el 2011 aproximadamente. Ahora quedó a disposición de la Justicia por robar un celular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-17 at 21.56.48

Un conocido delincuente volvió a ser noticia en Chimbas. Se trata de Oscar Oviedo, alias “El Tony”, un sujeto de 29 años con un largo historial delictivo, que fue aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte tras sustraer un celular.

El hecho ocurrió en el Barrio San Francisco, donde una mujer denunció que el malviviente le había robado un teléfono Samsung J2. Al reconocerlo, la víctima indicó que se trataba de “El Tony”, lo que permitió a la policía montar un operativo para atraparlo.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 21.56.49

Cuando los uniformados intentaron detenerlo, el sujeto intentó escapar por los fondos de las viviendas de la Manzana E, iniciándose una persecución a pie. Finalmente, con un operativo cerrojo, los efectivos lograron reducirlo en el interior de una vivienda del mismo barrio.

Oviedo, conocido en el ambiente delictivo y con procesos judiciales desde al menos el 2011, fue puesto a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora continuará con el procedimiento legal en su contra.

