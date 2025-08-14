Revuelo en un barrio de Chimbas por un importante operativo policial: los detalles

Tensión en Chimbas. En la mañana de este jueves, un importante operativo de la Policía de San Juan se desplegó en el Barrio Andacollo IV, por un hecho que involucra a un agente de la fuerza de seguridad.
jueves 14 de agosto 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Varios patrulleros llegaron hasta el interior del Barrio Andacollo IV durante la mañana de este jueves. El procedimiento duró varios minutos.
Tensión en Chimbas. En la mañana de este jueves, un importante operativo de la Policía de San Juan se desplegó en el Barrio Andacollo IV, por un hecho que involucra a un agente de la fuerza de seguridad.
Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que un efectivo policial amenazó con quitarse la vida. El accionar del sujeto -quien no fue identificado- encendió las alarmas en el barrio, y por este motivo, intervino la Policía.
Varios patrulleros llegaron hasta el interior del complejo habitacional. El procedimiento duró varios minutos y finalizó sin heridos, indicaron.
Funcionarios de la UFI Genérica intervinieron en el caso.