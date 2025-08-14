Revuelo en un barrio de Chimbas por un importante operativo policial: los detalles

Tensión en Chimbas . En la mañana de este jueves, un importante operativo de la Policía de San Juan se desplegó en el Barrio Andacollo IV , por un hecho que involucra a un agente de la fuerza de seguridad.

Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que un efectivo policial amenazó con quitarse la vida. El accionar del sujeto -quien no fue identificado- encendió las alarmas en el barrio, y por este motivo, intervino la Policía.

Varios patrulleros llegaron hasta el interior del complejo habitacional. El procedimiento duró varios minutos y finalizó sin heridos, indicaron.

Funcionarios de la UFI Genérica intervinieron en el caso.