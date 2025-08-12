martes 12 de agosto 2025

En La Plata

Vecinos ataron a un ladrón a un poste tras robar dos botellas de fernet y cuatro cremas de enjuague

Luego de una breve persecución, un grupo de vecinos logró reducir al asaltante de un comercio y lo entregaron a la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un hecho insólito se vivió en la localidad bonaerense de La Plata, donde vecinos y comerciantes del barrio redujeron y ataron a un poste a un hombre que intentó robar en un supermercado.

En este vecindario se produjo el homicidio del supuesto delincuente.
Terminaron presos

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón
mandan a la carcel a un ladron que entro a robar a un local en capital
UFI Delitos Contra la Propiedad

Mandan a la cárcel a un ladrón que entró a robar a un local en Capital

El episodio ocurrió en el autoservicio Belén, ubicado en Avenida 143 entre 527 y 528, donde el implicado —identificado como Matías José Méndez, de 35 años y domiciliado en Los Hornos— fue sorprendido por trabajadores del local mientras intentaba sustraer mercadería.

Entre los elementos que pretendía llevarse se encontraban dos botellas de fernet, dos frascos de shampoo y dos cremas de enjuague.

Al ser descubierto, Méndez fue reducido por vecinos y comerciantes que, en medio de forcejeos, lo golpearon y ataron a un poste de la vereda. El hombre, visiblemente alterado, rompió en llanto y suplicó que lo soltaran.

Minutos después, oficiales del Comando de Patrullas de La Plata arribó al lugar, lo arrestó e incautó la moto en la que circulaba. Tanto el rodado como el detenido fueron trasladados a la Subcomisaría La Unión.

La causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa, quedó a cargo de la Fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso que el implicado sea trasladado este martes a sede judicial para su indagatoria.

Cabe destacar que las cámaras de vigilancia captaron al acusado en el interior del local hurtando mercadería, esto lo complica de cara al expediente penal que se inició en su contra.

FUENTE: Crónica

Dejá tu comentario

Destacaron la investigación genómica para descubrir el queso contaminado.
Preocupación

Confirman en el país un brote de infecciones potencialmente mortales por el consumo de un queso

Por Redacción Tiempo de San Juan

