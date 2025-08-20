Atrapan a un ladrón que entró a robar a una casa en Caucete

Un joven de 21 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 37° en el departamento Caucete, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda en un hecho de tentativa de robo en flagrancia.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El dueño llegó a su casa y vio todo desordenado. No se robó nada, pero dejó todo revuelto.
Un joven de 21 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 37° en el departamento Caucete, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda en un hecho de tentativa de robo en flagrancia.
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Alem, pasando Patricias Sanjuaninas. Según informaron fuentes policiales, el damnificado, de apellido Agüero, llegó a su domicilio y encontró todo revuelto, con una de las ventanas violentadas.
El autor, identificado como Zárate Renzo Marcelo, no alcanzó a llevarse pertenencias, aunque sí dejó un importante desorden en el interior.
Ante el aviso al Sistema Acusatorio, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la aprehensión del sujeto, quien quedó a disposición de la Justicia.La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mario Codorniu.