Atrapan a un ladrón que entró a robar a una casa en Caucete

Un joven de 21 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 37° en el departamento Caucete , tras ser sorprendido en el interior de una vivienda en un hecho de tentativa de robo en flagrancia .

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Alem, pasando Patricias Sanjuaninas . Según informaron fuentes policiales, el damnificado, de apellido Agüero , llegó a su domicilio y encontró todo revuelto, con una de las ventanas violentadas.

El autor, identificado como Zárate Renzo Marcelo, no alcanzó a llevarse pertenencias, aunque sí dejó un importante desorden en el interior.

Ante el aviso al Sistema Acusatorio, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la aprehensión del sujeto, quien quedó a disposición de la Justicia.La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mario Codorniu.