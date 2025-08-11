Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

Un presunto ladrón, de 33 años, murió al ser golpeado por un hombre y por su hijo, a quienes habría intentado asaltar, en un confuso suceso registrado el fin de semana, en el noroeste del conurbano bonaerense. Los autores materiales del crimen fueron detenidos por los pesquisas, hasta que se esclarezca lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en el cruce de las avenidas Libertador y Bernabé Márquez (el Camino de Cintura - la ruta provincial 4).

Según agregaron los informantes, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cadáver de este sujeto y posteriormente los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba golpes en diversas partes del cuerpo.

Trascendió que, en base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos correspondientes a la comisaría 5ª del distrito comenzaron a investigar lo sucedido y, de esta manera, apresaron a un hombre, de 56 años, y a su hijo, de 33, porque se asegura que habrían atacado al supuesto malviviente, ya que habría pretendido robarles.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción. A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

