El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ

El miércoles 27 de agosto, los universitarios irán a las urnas para renovar las autoridades de la Federación de la Universidad Nacional de San Juan, máximo órgano de representación gremial de los estudiantes. Hay dos grandes frentes, afines al Partido Justicialista, que disputan la organización. El proceso está marcado por irregularidades de la Junta Electoral. También habrá recambio en los Centros de Estudiantes de las seis unidades académicas.

Hay dos fuerzas políticas que disputan la conducción de la Federación Universitaria. Por un lado, el oficialismo de Ideas, una agrupación ligada al tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Por el otro, la oposición, que está referenciada en una alianza justicialista entre las agrupaciones Creando y Hacer por Todos. La primera es una organización que actualmente está referenciada al Rectorado y vinculada al territorio con Patria Grande. La segunda pertenece a la Juventud Peronista con una inclinación al sector del senador Sergio Uñac.

El choque entre sectores del peronismo se reedita en la universidad después de la presentación de candidatos del domingo. El sector de Gioja pegó el portazo de las negociaciones y no puso representantes en la lista de Fuerza San Juan. Sin embargo, ahora todo indica que Ideas tiene mayores chances de retener la presidencia de la Federación y también reeditar algún triunfo en las facultades, principalmente en Sociales y Arquitectura.

La agrupación de Gioja, que dirige Juan Pablo Gómez, tiene el control de la mayoría de los gremios estudiantiles. No obstante, la flamante alianza entre dos viejos conocidos como son Creando y HxT aumenta el nivel de competitividad para la Federación y específicamente en la Facultad de Ingeniería, donde Ideas tambalea ante la fragmentación de sus fuerzas.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes estudiantiles, Ideas tiene el dominio de la Junta Electoral. De hecho, validaron sólo dos listas: la suya -de nombre frente Islas Malvinas- y la de Creando-HxT-Ateneo. De manera que la izquierda quedó fuera de juego. Algo similar ocurrió en la Facultad de Filosofía, donde la Junta convalidó sólo a Ideas y a La Marea, dejando de lado a la actual agrupación que conduce el Centro de Estudiantes, el Movimiento Universitario Unido (Muu).