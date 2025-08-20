miércoles 20 de agosto 2025

Diputada peronista tuvo un duro cruce con Gerardo Milman: "Asesino...

El hecho ocurrió en las afueras del recinto parlamentario. Milman, como respuesta, le recordó que Cristina Kirchner está presa. Mirá el tenso momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La diputada nacional de Unión por la Patria Lorena Pokoik y su par del PRO Gerardo Milman protagonizaron esta tarde un violento cruce en un pasillo de la Cámara baja vinculado a las sospechas sobre la supuesta participación del dirigente cercano a Patricia Bullrich en el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.

Asesino. La historia te lo va a cobrar”, le recriminó la kirchnerista a Milman cuando éste se dirigía desde el Salón de los Pasos Perdidos hacia el hall de la escalera, en un momento de transición de la sesión especial en la Cámara baja.

Mientras comenzaba el debate sobre el veto a la ley de aumento jubilatorio, un grupo importante de diputados de todos los bloques aprovechó para tomar aire antes de volver al recinto.

En medio de ese flujo de legisladores que salían del recinto, Pokoik le enrostró a Milman su supuesta complicidad en el atentado a Cristina Kirchner.

El diputado oficialista le respondió con vehemencia: “Está todo aclarado en la Justicia. Si tenés alguna denuncia presentala”.

“Estás sucio. Salí de acá”, la siguió Pokoik. “Te lo va a cobrar la historia”, increpó.

image

Milman no se quedó callado y le recordó la situación judicial de Cristina Kirchner.

“La que está presa es tu amiga”, le repitió varias veces, visiblemente enojado por la reprimenda de la kirchnerista.

Mi amiga ya pasó a la historia. El pueblo argentino va a hablar de ella por los siglos de los siglos”, vociferó Pokoik mientras Milman se alejaba.

