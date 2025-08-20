miércoles 20 de agosto 2025

Posición

Diputado libertario de Cuyo dio quórum para rechazar los vetos, porque el gobierno lo "defraudó"

El libertario puntano Carlos D´Alessandro sostuvo que los discapacitados deben lograr un aumento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El diputado nacional por San Luis de La Liberad Avanza (LLA) Carlos D’alessandro, dio quórum para la sesión de hoy y afirmó que el Gobierno Nacional “lo defraudó”.

En declaraciones a Splendid AM 990, sostuvo que “está lejos” de la gestión del presidente Javier Milei y que, entre otros temas, quiere que el dueño del laboratorio, responsable del fentanilo adulterado, se presente a dar explicaciones en el Congreso Nacional.

“El Gobierno se está haciendo daño a sí mismo, no hay democracia…Estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. Políticamente, estoy alejado”, expresó el diputado.

En relación a estas declaraciones, explicó que La Libertad Avanza intervino a la filial de su provincia, San Luis, por incluir en las listas de las próximas elecciones a personas vinculadas al gobernador Claudio Poggi.

Al respecto, D’alessandro “rechazó categóricamente” la intervención dispuesta por Eduardo Menem y la calificó de “un atropello directo a la voluntad democrática” de los afiliados, dirigentes y congresales, “que se expresaron con claridad y legitimidad” en defensa de la libertad y “en contra de las imposiciones del poder provincial”.

“La Libertad Avanza nació para terminar con el sistema feudal y clientelar que tanto daño le hizo a nuestra provincia. Por eso no aceptamos tutelajes ni negociados. La libertad no se interviene, se defiende. Inspirados en el presidente Milei reafirmamos que no vinimos a ser parte de la casta, vinimos a terminar con ella”, aseveró desde un comunicado, días atrás.

En la misma línea, sostuvo que no se someten “a pactos espurios” con el mandatario puntano “ni con ningún gobernador de turno”: “La única autoridad legítima de este movimiento en San Luis es la que emana de su Congreso partidario y de su militancia”, añadió.

Para finalizar, se pronunció en favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y bregó porque “logren un aumento” las personas que trabajan en el sector.

