miércoles 20 de agosto 2025

Experta

Una cantante e influencer, que estuvo presa en Ezeiza, analizó "En el Barro", la nueva ficción carcelaria

La serie "En el barro", secuela de El Marginal, la rompe en Netflix. Pero, ¿qué tan bien retrata la vida en una cárcel de mujeres en Argentina? Nika lo responde.

Por Guido Berrini
image

La influencer y cantante conocida como “Nika” recordó su estadía en el penal de Ezeiza donde estuvo detenida en 2019, en una extensa comparativa con la serie “En el Barro”, de la que sostuvo que no concuerda con la realidad en diversos aspectos.

“Dado el boom de la nueva serie y que todo el mundo me dice que soy igual a Ana Devin o ‘Cachete’, quiero contar un par de cosas que me parece que no tienen nada que ver”, inició la joven antes de aclarar que se refiere exclusivamente al “lugar” donde estuvo detenida.

Que haya un comedor comunitario y las presas de diferentes pabellones se crucen todo el tiempo, salgan y poluleen por ahí, es cualquiera. Vos estás en tu pabellón, que está cerrado, te quedás ahí adentro y con las únicas que socializás son las que están ahí adentro”, diferenció.

En línea, consideró: “Estuve previo a la pandemia y puedo entender que con la cuarentena les hayan dado cierta cantidad de celulares a ciertas personas”, al tiempo que refutó: “Pero todo esto de que tengan un puterío funcionando adentro, es un montón. O sea, a mí me retaban porque no usaba corpiño y se me notaban los pezones”.

“Cuando vos llegás, te ponen en un lugar provisorio un par de días, evalúan tu caso, tu perfil, se fijan qué tipo de persona sos y después te mandan a un pabellón permanente. No tienen juntas a todas las asesinas y otros perfiles juntos”, insistió.

Otro aspecto que consideró fuera de lugar, son las relaciones dentro del establecimiento: “Nada que ver, que Valentina Zenere terminó estando con el guardia de seguridad ese porque casi no ves tipos o por lo menos no frecuentan en la zona de las presas. Si llega a haber un hombre, no te permiten la comunicación de ningún tipo”.

“Tenían toda una colección de cuchillos caseros y no hay chance, en realidad, porque no te dejan tener cuchillos ni para comer, tenés que comer con los plásticos de copetín, con suerte porque revisan todo aleatoriamente y te sacan todo”, concluyó “Nika”.

