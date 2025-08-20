miércoles 20 de agosto 2025

Boom

"En el barro" alcanzó el número uno global y tendrá segunda temporada en Netflix

La serie argentina producida por Sebastián Ortega y Pablo Culell lideró el ranking mundial de producciones de habla no inglesa y ya confirmó la continuidad de su historia carcelaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
“En el barro”, la ficción argentina que expande el universo narrativo de El Marginal, se convirtió en la serie más vista de Netflix entre las producciones de habla no inglesa. Tras su estreno el pasado 14 de agosto, la plataforma informó que la producción alcanzó el puesto número uno a nivel global, con 5,6 millones de visualizaciones en su primera semana. El éxito inmediato motivó a sus productores, Sebastián Ortega y Pablo Culell, a confirmar la realización de una segunda temporada.

La repercusión de la serie fue internacional: ingresó al Top 10 semanal de 41 países, entre ellos Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia, España, Italia, Alemania y Portugal. El fenómeno se suma al camino ya trazado por El Marginal, aunque esta vez con un enfoque inédito: la mirada femenina dentro del sistema penitenciario. La historia sigue a Gladys Guerra, “La Borges”, y a un grupo de mujeres que enfrentan por primera vez la vida en prisión, obligadas a unirse para sobrevivir en un entorno hostil.

El elenco principal está encabezado por Ana Garibaldi y Valentina Zenere, junto a figuras como Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. La dinámica coral permitió retratar la diversidad de experiencias al interior del penal de La Quebrada y generó gran impacto entre el público. Para la próxima temporada, ya se confirmó el debut de Eugenia “La China” Suárez, quien interpretará a Nicole, una “prostituta VIP de clientes millonarios”. Aún no se informó la fecha de estreno de los nuevos episodios.

