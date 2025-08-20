miércoles 20 de agosto 2025

Congreso

El Senado buscará este jueves convertir en ley el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Los senadores del peronismo lograron adelantar una sesión clave que, en principio, se desarrollaría la semana entrante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La presión de los senadores del interbloque Unión por la Patria tuvo éxito y consiguieron imponer una sesión para este jueves en el Senado, contrariando la intención inicial de hacerlo recién la semana próxima.

Así, a dos días de haber conseguido despacho de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, más los decretos delegados y acuerdos militares formarán el temario previsto para este jueves.

El temario fue acordado este miércoles en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.

La idea original era, como dijimos, sesionar recién la semana próxima, pero según pudo saber parlamentario.com, habría pesado la intención de quienes preferían que fuera esta semana porque estaban en Buenos Aires y no venir ya la próxima semana. Este miércoles los senadores Martín Lousteau, Mónica Silva, Beatriz Avila, Pablo Daniel Blanco, Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri le pidieron a la presidenta Villarruel convocar cuanto antes a sesionar para tratar financiamiento universitario y emergencia sanitaria de la salud pediátrica.

Finalmente se resolvió por la tarde confirmar la sesión que comenzará este jueves a partir de las 11.

Cabe aclarar que no hay ninguna posibilidad de tratar los vetos despachados por la Cámara baja, ya que deben ser enviados primero por las autoridades de Diputados.

