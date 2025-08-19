martes 19 de agosto 2025

Congreso

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: El peronismo quiere llegar rápido al debate en el Senado

Las dos iniciativas, que ya cuentan con media sanción en Diputados, se están debatiendo en las comisiones de la cámara Alta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El plenario de comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda inició hoy el debate del proyecto que declara a la emergencia en el área de pediatría, que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados.

A su término, discutirá en el plenario de comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda el proyecto de financiamiento universitario, que también ya tuvo luz verde en la Cámara baja.

