martes 12 de agosto 2025

Reclamo

Familiares de víctimas del fentanilo piden declarar la emergencia santaria

El fentanilo adulterado ya dejó en Argentina 90 víctimas fatales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Familiares de las victimas del fentanilo reclamaron hoy en el Congreso declarar la emergencia sanitaria y prohibir el uso del fentanilo de los laboratorios HLB Pharma, que debido a su contaminación provocó la muerte de 90 personas.

Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, aseguró que “hay que activar una emergencia sanitaria para que el fentanilo en este momento no se esté usando” y pidió acelerar la constitución de una comisión investigadora para saber .

Ayala formuló declaraciones a los periodistas, tras mantener una entrevista con la diputada del PRO, Silvana Guidici, quien es autora de un proyecto para crear una comisión investigadora.

