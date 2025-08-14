viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud pública

Fentanilo contaminado: Diputados busca activar una comisión investigadora

El fentanilo contaminado ya dejó casi un centenar de muertos en Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras la cifra de muertos contabilizados por la crisis del fentanilo contaminado se acerca al centenar de víctimas fatales, tres bloques de la Cámara de Diputados presentaron proyectos para crear una comisión investigadora que ponga la lupa en las fallas de los controles estatales y las responsabilidades de los organismos públicos y de los laboratorios implicados.

Lee además
familiares de victimas del fentanilo piden declarar la emergencia santaria
Reclamo

Familiares de víctimas del fentanilo piden declarar la emergencia santaria
estafa $libra: la oposicion logro que pase al recinto la designacion de autoridades de la comision investigadora
Diputados

Estafa $Libra: la oposición logró que pase al recinto la designación de autoridades de la comisión investigadora

Luego de que el PRO presionara con insistencia a través de la figura de Silvana Giudici, quien llevó al Congreso a familiares de víctimas, la comisión de Salud presidida por el peronista Pablo Yedlin se reunió ayer y firmó un dictamen unificado con un exhaustivo pedido de informes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Entre las consultas, se solicitada información detallada sobre cantidad de casos y muertes confirmadas, discriminadas por edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.

También exigen conocer la cronología de la detección del brote, incluyendo los primeros signos de alerta, protocolos activados por el Ministerio de Salud y Anmat, y las medidas adoptadas con posterioridad para la remediación, control de daños y sanción a los laboratorios.

A su vez, piden información sobre la cantidad y tipo de lotes contaminados, los resultados de los análisis microbiológicos, y si tienen conocimiento de medicamentos potencialmente adulterados que aún estén en circulación en el mercado.

Otro aspecto sobre el que ponen la mira es la composición accionaria de los laboratorios implicados (HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A.), cuándo obtuvieron habilitación para producir esos medicamentos y las inspecciones realizadas por Anmat.

Uno de los proyectos de resolución presentados para crear una comisión investigadora en el seno de la Cámara Baja tiene como autora a Giudici (PRO), mientras que Democracia para Siempre presentó otra iniciativa similar, al igual que Jorge Araujo Hernández de Unión por la Patria.

La propuesta de la legisladora cercana a Patricia Bullrich apunta a solicitar informes, documentos y antecedentes de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico.

A su vez, propone convocar a funcionarios públicos y terceros interesados en los casos de fentanilo contaminado a los fines de proporcionar información.

La comisión estará facultada para recepcionar denuncias escritas u orales, y material probatorio sobre el objeto de la investigación, como asimismo presentar denuncias ante los organismos competentes.

Giudici propone un plazo de tres meses para concluir la investigación con un informe detallado de los hechos y conclusiones, para luego remitir el documento al Poder Judicial o al Ministerio Público de la Nación.

En tanto, el proyecto de resolución de Democracia para Siempre se enfoca en crear una comisión, con tres meses de plazo para concluir su actividad investigativa, a los fines de "determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados".

"Al igual que hicimos cuando planteamos la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, creemos que el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo que tiene en el centro de la escena a la Anmat y que se ha cobrado casi cien vidas", explicó el presidente del bloque, Pablo Juliano.

El bonaerense aclaró que “la misión de una comisión investigadora de determinar las responsabilidades políticas e institucionales de ninguna manera se superpone a la tarea que hace la Justicia de buscar responsabilidades penales”.

Por su parte, Carla Carrizo (DPS) señaló que "no alcanza un pedido de informes", ya que además es necesario que “se cite a los responsables de la Anmat para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados”.

"Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde", alertó la diputada radical.

Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora Libra, la iniciativa de DPS prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la comisión.

El proyecto de Araujo Hernández se diferencia de los anteriores en el sentido de que propone crear una subcomisión dentro de la comisión de Salud, sin necesidad de crear una nueva comisión.

Temas
Seguí leyendo

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas

Diputados aprobó fondos para el Garrahan y rechazó varios decretos de Javier Milei en una sesión maratónica

Diputados dio media sanción a una ley de financiamiento universitario, similar a la que ya había vetado Javier Milei

Diputados en sesión maratónica, con el financiamiento de universidades y el Garrahan en temario

Encerró a su novia, e incendió la casa: ¡La salvaron los vecinos!

El "Señor del tabaco" deberá pagar más de 1.000 millones de dólares

La fiscalía pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio en la causa por violencia de género

Utilizaba Roblox para captar chicos y les cambiaba fotos íntimas por monedas para el videojuego

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el senor del tabaco debera pagar mas de 1.000 millones de dolares
Impuestos

El "Señor del tabaco" deberá pagar más de 1.000 millones de dólares

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.
Para organizarse

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Te Puede Interesar

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Por Elizabeth Pérez
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.
Clima

Nublado y fresco: San Juan vivirá un viernes templado sin lluvias

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos
Tensión

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre
Reunión

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre