María Eugenia Vidal salió a buscar trabajo, y Alberto Samid le hizo una oferta

Alberto Samid volvió a instalarse en la agenda pública con una propuesta inesperada y cargada de ironía. El empresario de la carne, dueño de la histórica cadena La Lonja, le ofreció un trabajo a María Eugenia Vidal en una de sus carnicerías de Morón.

El gesto llegó poco después de que la exgobernadora bonaerense anunciara en su cuenta de LinkedIn que, desde diciembre, quedará fuera de la política y deberá buscar empleo en el sector privado. “El 10 de diciembre me quedo sin trabajo. Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles . Pero esta vez elegí no asumir ningún cargo porque no quise ceder mis convicciones”, escribió Vidal.

Con ese mensaje, la dirigente de 51 años repasó su trayectoria y reconoció que nunca trabajó en relación de dependencia dentro de una empresa. Aseguró que la etapa que comienza la obliga a “reinventarse”, con el desafío extra de hacerlo a los 50 y no a los 20 o 30, cuando las oportunidades laborales se presentan de manera distinta.

El posteo no tardó en generar repercusiones. Entre ellas apareció la respuesta de Samid, quien no dejó pasar la ocasión para lanzar una propuesta con tono burlón pero que rápidamente se volvió viral. “Te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, te tenés que levantar todos los días a las 7 de la mañana”, escribió el empresario en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/soyalbertosamid/status/1957775939330363755?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957775939330363755%7Ctwgr%5E4b2f824500dcde8f51ece6a37e226a102e0c2d87%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.baenegocios.com%2Fpolitica%2FAlberto-Samid-le-ofrecio-trabajo-a-Maria-Eugenia-Vidal-en-su-carniceria-20250819-0064.html&partner=&hide_thread=false Maria Eugenia:

Yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, @mariuvidal te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana. pic.twitter.com/GRFvvWKaYH — Alberto Samid (@soyalbertosamid) August 19, 2025

La oferta de Samid no solo llamó la atención por el contraste entre la carrera política de Vidal y la invitación a trabajar en una carnicería, sino también porque coincidió con su regreso a la arena electoral. El empresario se postula como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del Frente Patriota Federal, que lidera Alejandro Biondini.

En plena campaña, Samid apela a un discurso en el que resalta la necesidad de “reconquistar una Argentina basada en el trabajo, la producción, la industria y la defensa de la soberanía”. El recordado “rey de la carne”, que ya fue diputado entre 1987 y 1991, busca así recuperar protagonismo político mientras agita su perfil mediático.

La escena que une a Samid con Vidal refleja, además, el clima de transición que atraviesan varias figuras políticas luego del cierre de listas y la redefinición de alianzas. En el caso de la exgobernadora, la salida del PRO y la decisión de no acompañar a La Libertad Avanza la dejaron fuera de los armados partidarios y la obligaron a repensar su futuro.