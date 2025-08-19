martes 19 de agosto 2025

En San Juan

Las tensiones en el peronismo universitario obligaron a la JUP a cancelar el acto de normalización

La Juventud Universitaria Peronista debió cancelar el evento en la sede del Partido Justicialista. Hubo visitas nacionales y debieron organizar un conversatorio de último minuto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La interna del peronismo universitario volvió a quedar expuesta y terminó por frustrar, una vez más, el acto de “normalización” de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en San Juan. La actividad estaba prevista inicialmente para el 12 de agosto en la sede central del Partido Justicialista, pero fue suspendida por reclamos de agrupaciones que no habían sido convocadas. Finalmente, la fecha se trasladó al 19 de agosto y tampoco pudo concretarse.

Según pudo saber este medio, la decisión cayó como un baldazo de agua fría en sectores de la militancia universitaria que aguardaban el relanzamiento. La semana previa, un flyer difundido en Instagram por una cuenta oficial de la JUP local encendió la polémica: varios espacios peronistas se enteraron de la convocatoria por redes sociales y no por una invitación formal.

El descontento se hizo sentir en sectores alineados con el senador Sergio Uñac, en el peronismo clásico y en Patria Grande, el espacio referenciado en Juan Grabois, clave en la reelección del rector Tadeo Berenguer en la UNSJ. Ninguno de esos espacios había sido tenido en cuenta en la organización.

En ese marco, el dato político de fondo es que el secretario general de la JUP nacional, el sanjuanino Juan Pablo Gómez, responde a la agrupación Ideas, ligada al exgobernador José Luis Gioja. Esa pertenencia alimentó la suspicacia en el resto del peronismo universitario, que ve un intento de control partidario más que un proceso de integración.

La presencia en San Juan de Federico Arguelles, principal articulador de la JUP a nivel nacional, no alcanzó para destrabar la interna. Como el acto se volvió a caer, la agrupación Ideas improvisó a último minuto un conversatorio en la Facultad de Filosofía, y también llevó al dirigente a visitar a Gioja.

El trasfondo es un clima enrarecido en la Universidad Nacional de San Juan, donde días atrás agrupaciones peronistas protagonizaron un cruce por la falta de elecciones en la Federación Universitaria. Tras las críticas de Creando, Hacer por Todos, Identidad Universitaria y Bitácora, finalmente se convocó a comicios para el 27 de agosto.

