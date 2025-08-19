El bloquismo, puso primera para la campaña: lanzó la estructura territorial

Este martes, el Partido Bloquista puso en marcha su estructura territorial con el objetivo de recorrer la provincia y fortalecer su presencia dentro del frente Por San Juan.

En un encuentro, se presentó oficialmente al diputado provincial Federico Rizo, quien será el encargado de encabezar la propuesta bloquista en las próximas elecciones.

Según dijeron, el legislador que busca una banca en el Congreso de la Nación, es parte renovación que impulsa la fuerza provincial y ahora se sumó a los candidatos del frente, Fabián Martín y Laura Palma.

Durante la reunión, no faltaron los discursos de dirigentes que remarcaron la vocación de trabajo del partido y la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía. La militancia acompañó con aplausos.

El plan de acción incluye una labor coordinada en cada departamento. En ese sentido, la figura de Rizo fue presentada como el símbolo de esa continuidad con renovación.