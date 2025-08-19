¿Unidad? El PJ sanjuanino presentó los candidatos con una referente de Gioja en la mesa

Este martes, durante la mañana, las autoridades del Partido Justicialista de San Juan recibieron a los tres candidatos titulares a diputados nacionales en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Participó la representante del sector de José Luis Gioja.

El peronismo sanjuanino vivió momentos de tensión extrema en las horas previas a la presentación de candidatos ante la Justicia Electoral. Las negociaciones con el exgobernador Gioja terminaron de la peor manera. "Soltó la lista", dijeron sus allegados. De hecho, no puso un sólo referente en la nómina de postulantes del frente Fuerza San Juan.

El exmandatario provincial pretendió ser la cabeza de la lista, pero no logró el consenso. La boleta está compuesta por dirigentes del sector que responde al senador Sergio Uñac con el agregado del San Juan Te Quiero. Los candidatos del peronismo son el exintendente Cristian Andino, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

Hubo especulaciones alrededor de la postura de Gioja después del domingo. Literalmente, el exgobernador no participó de la confección del armado electoral justicialista. Después hizo una publicación en redes sociales donde apoyó los "armados de todo el país" sin hacer alguna especificación sobre San Juan. Y más adelante, salió en Radio Light y marcó que los candidatos elegidos "son los mejores sin ninguna duda, porque son candidatos nuestros".

No obstante, son cuestiones diferentes. En la faz pública, Gioja tuvo un comportamiento orgánico que no necesariamente puede verse replicado en términos de militancia activa de la lista de Fuerza San Juan. Por el momento, en el Partido Justicialista tomaron como una señal de buena voluntad que haya participado un referente del giojismo en la reunión con los candidatos.

Este martes, las autoridades del PJ -el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano y los vices Graciela Seva y Fabián Aballay- recibieron a los titulares del peronismo. Sorprendió la participación de Seva, quien es la secretaria histórica de Gioja y parte del núcleo duro del espacio.