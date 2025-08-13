miércoles 13 de agosto 2025

"Motor de cambio"

Un joven sanjuanino protagonizó un encuentro nacional del PRO con María Eugenia Vidal

La actividad, transmitida por Zoom, fue organizada por la Fundación Pensar y la Juventud PRO y contó con la presencia de la diputada nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dirigente sanjuanino Agustín Prado fue uno de los oradores del Encuentro Nacional de Jóvenes que este miércoles reunió a militantes y dirigentes de todo el país bajo el lema “Juventud: motor de cambio y rol en la construcción política argentina”.

La actividad, transmitida por Zoom, fue organizada por la Fundación Pensar y la Juventud PRO (JPro) y contó con la presencia de la diputada nacional y presidenta de Pensar, María Eugenia Vidal.

image

Prado, quien además de su rol nacional milita activamente en San Juan, agradeció la participación de los jóvenes conectados desde distintas provincias y destacó la relevancia de fortalecer el perfil del PRO sin perder su esencia. “Volver a lo que somos: identidad, coraje y futuro”, fue la frase que eligió como síntesis de su mensaje.

En su intervención, el dirigente subrayó que la fuerza amarilla “nació para ser distinta” y que su épica radica “en el esfuerzo, el mérito, la cultura del trabajo y la honestidad”. Además, advirtió que la juventud debe mantener sus convicciones “incluso cuando es difícil” y evitar caer en el oportunismo político.

Prado cerró su discurso con un llamado a la acción: “Recuperemos la identidad, redoblemos la energía y no tengamos miedo. Tenemos con qué. El futuro no está escrito: lo escribimos nosotros, todos los días, con cada decisión, con cada palabra, con cada paso”.

