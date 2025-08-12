Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas

Los diputados nacionales peronistas por San Juan, Jorge “Koki” Chica, Walberto Allende y Fabiola Aubone, presentaron un proyecto de ley para la creación del Registro Nacional “Llámame”, una herramienta destinada a proteger a los usuarios de telefonía contra llamados no deseados, ofertas engañosas y publicidad no solicitada.

La iniciativa propone que este registro funcione bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que permita a cualquier persona física o jurídica inscribirse de manera gratuita para evitar recibir contactos comerciales no autorizados. Además, plantea que la inscripción y la baja sean trámites simples, rápidos y sin costo, con efectos inmediatos en caso de solicitar la baja.

Según el texto del proyecto, las empresas y personas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios por vía telefónica deberán consultar el registro cada 30 días y sólo podrán contactar a quienes estén inscriptos voluntariamente. En caso de incumplimiento, los usuarios podrán denunciar a los infractores ante la autoridad de aplicación, que tendrá la facultad de aplicar las sanciones correspondientes.

Compartí esta nota en redes sociales:







