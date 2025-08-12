martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Iniciativa

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas

Jorge “Koki” Chica, Fabiola Aubone y Walberto Allende presentaron un proyecto de ley para crear un registro único que se llamará “Llámame” y servirá para proteger a los usuarios telefónicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-12 at 7.17.58 PM

Los diputados nacionales peronistas por San Juan, Jorge “Koki” Chica, Walberto Allende y Fabiola Aubone, presentaron un proyecto de ley para la creación del Registro Nacional “Llámame”, una herramienta destinada a proteger a los usuarios de telefonía contra llamados no deseados, ofertas engañosas y publicidad no solicitada.

Lee además
karina milei cambio al responsable medico de la unidad presidencial
Salud presidencial

Karina Milei cambió al responsable médico de la Unidad Presidencial
Javier Milei ya festejó un anterior veto contra jubilados, con un asado en Olivos para los 87 héroes
Cumbre

Milei convocó a diputados libertarios y aliados para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

La iniciativa propone que este registro funcione bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que permita a cualquier persona física o jurídica inscribirse de manera gratuita para evitar recibir contactos comerciales no autorizados. Además, plantea que la inscripción y la baja sean trámites simples, rápidos y sin costo, con efectos inmediatos en caso de solicitar la baja.

Según el texto del proyecto, las empresas y personas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios por vía telefónica deberán consultar el registro cada 30 días y sólo podrán contactar a quienes estén inscriptos voluntariamente. En caso de incumplimiento, los usuarios podrán denunciar a los infractores ante la autoridad de aplicación, que tendrá la facultad de aplicar las sanciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Estafa $Libra: la oposición logró que pase al recinto la designación de autoridades de la comisión investigadora

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla en su show en Las Vegas

Este miércoles, trabajadores del Garrahan vuelven al paro y movilización

Milei recibirá a otro presidente latinoamericano aliado de Donald Trump

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

La inflación marcaría menos del 2%

La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?

Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿el edificio de radio sarmiento sera la sede de pami en san juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo
25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

Te Puede Interesar

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances
Desarrollo

Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación
En San Expedito

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas
Iniciativa

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas