Francos, a gobernadores que rechacen los vetos: "Cedan parte de la coparticipación"

“Estamos tratando de convencer a la mayoría del Parlamento del daño que hace insistir con estas leyes que imponen aumentos de jubilaciones y el incremento del bono, sin tener en cuenta el impacto presupuestario”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos en una nueva advertencia del gobierno de Javier Milei a los gobernadores y a la oposición en la Cámara de Diputados por la sesión convocada para este miércoles para rechazar los vetos del presidente.

Francos también opinó respecto a la postura de los gobernadores, luego que el cordobés Martín Llaryora asegurara que no respaldará, a través de sus diputados nacionales, el rechazo a la emergencia en discapacidad.

“Muchos gobernadores piensan que esto puede solucionarse. Bueno que vengan y vean cuáles son los recursos, los gastos, o que cedan la parte de la coparticipación federal y digan: 'Con esto aportamos para pagar mayores fondos a todos los servicios de discapacidad”, instó el jefe de Gabinete.

El funcionario nacional se mostró confiado en que La Libertad Avanza conseguirá ratificar los vetos presidenciales: "Hemos trabajado para tratar que entiendan ese tercio que se necesita para sostener los vetos, porque es una política del Gobierno, que en el corto plazo es dura para esos sectores, pero que en el mediano y largo plazo es un beneficio para todo el país", añadió.

“Muchos gobernadores apoyan y entienden. Estamos en campaña electoral y es muy difícil, este es el único Presidente que ha encarado la campaña sin ningún plan platita”, remarcó.

Francos insistió en que las leyes votadas por la oposición tienen un impacto directo en la inflación, porque al aumentar el gasto, rompen el equilibrio fiscal y si tuviera que aplicar las mismas, el gobierno debería volver a emitir pesos, lo que genera inflación, señaló.