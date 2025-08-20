miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Francos, a gobernadores que rechacen los vetos: "Cedan parte de la coparticipación"

Ante la inminencia de otra jornada negra en el Congreso para el oficialismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó contra los gobernadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Estamos tratando de convencer a la mayoría del Parlamento del daño que hace insistir con estas leyes que imponen aumentos de jubilaciones y el incremento del bono, sin tener en cuenta el impacto presupuestario”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos en una nueva advertencia del gobierno de Javier Milei a los gobernadores y a la oposición en la Cámara de Diputados por la sesión convocada para este miércoles para rechazar los vetos del presidente.

Lee además
guillermo francos daba su informe mensual en el senado, le dijeron mentiroso, se paro y se fue
Reacción

Guillermo Francos daba su informe mensual en el Senado, le dijeron mentiroso, se paró y se fue
Guillermo Francos dejó en claro la postura del Gobierno con respecto al aumento y bono para los jubilados en agosto.
Haciendo cuentas

Guillermo Francos reveló qué pasará con el aumento y el bono para jubilados en agosto

Francos también opinó respecto a la postura de los gobernadores, luego que el cordobés Martín Llaryora asegurara que no respaldará, a través de sus diputados nacionales, el rechazo a la emergencia en discapacidad.

Muchos gobernadores piensan que esto puede solucionarse. Bueno que vengan y vean cuáles son los recursos, los gastos, o que cedan la parte de la coparticipación federal y digan: 'Con esto aportamos para pagar mayores fondos a todos los servicios de discapacidad”, instó el jefe de Gabinete.

El funcionario nacional se mostró confiado en que La Libertad Avanza conseguirá ratificar los vetos presidenciales: "Hemos trabajado para tratar que entiendan ese tercio que se necesita para sostener los vetos, porque es una política del Gobierno, que en el corto plazo es dura para esos sectores, pero que en el mediano y largo plazo es un beneficio para todo el país", añadió.

“Muchos gobernadores apoyan y entienden. Estamos en campaña electoral y es muy difícil, este es el único Presidente que ha encarado la campaña sin ningún plan platita”, remarcó.

El funcionario nacional se mostró confiado en que La Libertad Avanza conseguirá ratificar los vetos presidenciales: "Hemos trabajado para tratar que entiendan ese tercio que se necesita para sostener los vetos, porque es una política del Gobierno, que en el corto plazo es dura para esos sectores, pero que en el mediano y largo plazo es un beneficio para todo el país", añadió.

Francos insistió en que las leyes votadas por la oposición tienen un impacto directo en la inflación, porque al aumentar el gasto, rompen el equilibrio fiscal y si tuviera que aplicar las mismas, el gobierno debería volver a emitir pesos, lo que genera inflación, señaló.

Temas
Seguí leyendo

Francos pronosticó un triunfo libertario a nivel nacional, y le puso número

Una cantante e influencer, que estuvo presa en Ezeiza, analizó "En el Barro", la nueva ficción carcelaria

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ

El gobierno promete tasas altas y niega un crédito del Tesoro Norteamericano

El titular de ANDIS, con un pie afuera del gobierno

Diputado libertario de Cuyo dio quórum para rechazar los vetos, porque el gobierno lo "defraudó"

Ordenaron repetir las elecciones en un departamento de Exactas, pero irán a la Justicia

Jubilados y el colectivos de la discapacidad marcha frente al Congreso, mientras se debate en Diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diputado libertario de cuyo dio quorum para rechazar los vetos, porque el gobierno lo defraudo
Posición

Diputado libertario de Cuyo dio quórum para rechazar los vetos, porque el gobierno lo "defraudó"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco
Duro de roer

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ
La batalla madre

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ

El local donde estaba Mepiache será nuevamente ocupado.
Mercado inmobiliario

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales
Mala praxis

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales