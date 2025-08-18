Quién es Nicole, el personaje de La China Suárez en En el barro, que generó polémica en las redes

El 14 de agosto de 2025 , Netflix estrenó En el barro, el spin-off de El Marginal que transcurre en la cárcel de mujeres La Quebrada . Pero más allá de la historia, gran parte de la atención se la llevó Eugenia “La China” Suárez , cuya incorporación generó expectativas y también críticas en redes sociales.

En la ficción, Suárez interpreta a Nicole , una escort de lujo vinculada a clientes millonarios que termina tras las rejas luego de un episodio que la lleva a prisión. Para este papel, la actriz adoptó un look completamente distinto: cabello oscuro atado, cejas rapadas y vestimenta deportiva, en un intento por reflejar de manera auténtica la transformación de su personaje dentro del penal.

Aunque en un principio se anunció que aparecería en la primera temporada, finalmente la trama de Nicole será desarrollada en la segunda parte de la serie, decisión que responde a motivos narrativos para profundizar en su historia y en sus vínculos dentro de La Quebrada.

La polémica en redes sociales

La controversia surgió cuando, en la cuenta oficial de Instagram de la serie, un usuario preguntó qué rol tendría Suárez y la respuesta fue clara: “prostituta VIP de clientes millonarios”.

Ese comentario desató una ola de reacciones en redes, donde varios usuarios cuestionaron el papel asignado a la actriz y dejaron mensajes cargados de ironía, entre ellos: “Pensé que era ficción, no sabía que era documental” o “Vive en personaje, qué actriz del carajo”.

A pesar de la polémica, la participación de La China Suárez se convirtió en uno de los puntos más comentados de En el barro. Su personaje promete ser clave en la segunda temporada, donde se espera que su historia aporte tensión, poder y nuevos conflictos a la narrativa de la serie.