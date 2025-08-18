Quién es Mancha La Torre, el inseparable amigo de la China Suárez que comparte su vida en Turquía

Estambul se transformó en el escenario del romance entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. Mientras disfrutan de unos días de descanso a orillas del Bósforo, con lujos y paseos en yates, un tercer nombre se volvió a colar en las crónicas del espectáculo: Marcelo “Mancha” La Torre, el productor que desde hace años es uno de los mayores confidentes de la actriz y que ahora acompaña de cerca a la pareja.

La presencia de La Torre salió a la luz luego de que Icardi publicara en redes una imagen de la China disfrutando del sol turco. Detrás de esa postal romántica apareció también Mancha, quien compartió desde su cuenta privada otra foto del mismo paseo en barco. El gesto reavivó la pregunta sobre quién es este hombre que parece inseparable de la ex Casi Ángeles.

La relación entre ambos no es reciente. La Torre estuvo cerca de la actriz en distintas etapas de su vida, incluso durante su relación con Benjamín Vicuña. En 2021, en plena tormenta mediática del “Wandagate”, su nombre trascendió porque, según reveló el programa Socios del Espectáculo, fue él quien facilitó el reencuentro entre la China e Icardi cuando el delantero la había bloqueado en su teléfono. Desde entonces quedó señalado como un apoyo clave y un confidente en la intimidad de la artista.

Radicado en Villa Ruiz, una localidad de San Andrés de Giles, Mancha se dedica a la producción audiovisual y mantiene un vínculo afectivo con los hijos de Suárez, especialmente con Magnolia, a quien acompañó desde pequeña. Aunque sus redes sociales son privadas, se sabe que comparte también lazos con figuras cercanas a la actriz como la diseñadora Natalia Antolín y el estilista Juanma Cativa.